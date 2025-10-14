Xceedance verzekert groei-investering van Portage Capital Solutions

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Xceedance, een wereldwijde leverancier van technologiegedreven bedrijfsoplossingen voor de verzekeringssector, heeft een groei-investering ontvangen van Portage Capital Solutions, een toonaangevende investeerder die zich richt op de financiële technologiemarkt, in ruil voor een minderheidsbelang. Met deze investering bedraagt het totaal door het bedrijf opgehaalde kapitaal ongeveer 100 miljoen dollar in zowel eigen als vreemd vermogen.

Deze mijlpaal markeert de eerste institutionele aandelenfinanciering van het bedrijf sinds de oprichting in 2013 en benadrukt zijn positie als een van de meest disruptieve spelers in de verzekeringssector. Het kapitaal wordt gebruikt om de groeiende portefeuille van AI-oplossingen van Xceedance te versterken en de acquisitie van verzekeringsgerichte dienstverleners te financieren.

