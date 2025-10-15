Gurobi與GRID Inc.簽署合作協議

俄勒岡州比佛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 決策智慧技術領域的領導者Gurobi Optimization, LLC今日宣布與專注於基礎設施解決方案的人工智慧最佳化公司GRID Inc.建立新的合作關係。

GRID是一家快速發展的公司，致力於為基礎設施領域開發人工智慧最佳化解決方案。從再生能源業務轉型到人工智慧領域後，公司入選日本新能源產業技術綜合開發機構 （NEDO）的新創企業支援計畫，並於2023年成功在東京證券交易所成長市場上市。GRID利用數位孿生和深度學習來預測和優化複雜的規劃作業，包括發電設施調度和輸電網絡的路徑優化，有助於提高基礎設施效率和實現脫碳。

此次合作將GRID在人工智慧和數位孿生領域的專長與Gurobi先進的解算器技術相結合，以滿足能源和社會基礎設施領域與日俱增的最佳化需求，從而實現更有效率、更永續的營運。

合作夥伴關係的關鍵目標包括：

社會基礎設施最佳化：高速解決電力供需、船舶調度和運輸規劃中複雜的組合最佳化問題

數位孿生整合：基於數位孿生進行最佳化模擬，精確複製實際營運

成熟應用領域：電力/能源、航運/物流以及城市運輸領域的部署

技能標準化：將傳統上依賴專家經驗和直覺的計畫操作自動化

成本降低：透過最佳化提高營運效率並降低營運成本

GRID Inc.技術長梅田 龍介表示：「透過與Gurobi的合作，我們將進一步完善我們的預測和最佳化解決方案，為客戶提供更大的價值。我們將積極促進合作，利用雙方的優勢，推動最佳化技術的普及和實際應用。」

Gurobi Optimization執行長Duke Perrucci表示：「與GRID合作，我們有信心將最佳化技術的價值擴展至更多社會基礎設施及其他關鍵產業的客戶。通過將GRID先進的人工智慧和機器學習技術與我們的最佳化技術相結合，我們能夠助力打造更具創新性的解決方案。」

關於GRID Inc.

GRID Inc.成立於2009年，總部位於東京，秉承「基礎設施+生活+創新」的理念，以「將基礎設施和社會提升至更高水平」為使命。公司所推出的人工智慧解決方案旨在最佳化電力/能源、物流/供應鏈以及城市交通/智慧城市領域的運作。更多資訊，請造訪：https://gridpredict.jp/en。

關於Gurobi Optimization

利用Gurobi的決策智慧技術，客戶能夠在幾秒鐘內做出最佳業務決策。從勞動力調度和投資組合最佳化到供應鏈設計及所有中間環節，Gurobi能在數以兆計的可能性中辨識出最優解。

作為決策智慧領域的領導者，Gurobi提供易於整合、功能齊全的軟體和一流的支援服務，客戶滿意度高達98%，處於業界領先地位。

Gurobi成立於2008年，業務遍及美洲、歐洲和亞洲，服務幾乎各行各業的客戶，包括SAP、法國航空和美國國家美式足球聯盟（NFL）等組織機構。更多資訊，請造訪：https://www.gurobi.com/，或致電：+1 713 871 9341。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。