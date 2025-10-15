NetApp et Red Hat renforcent leur collaboration pour stimuler la modernisation informatique avec Red Hat OpenShift Virtualization

SAN JOSE, Californie et RALEIGH, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructure des données intelligentes, et Red Hat, le principal fournisseur mondial de solutions open source, annoncent aujourd'hui une collaboration élargie pour approfondir leurs efforts de développement conjoints et accélérer l'adoption de Red Hat OpenShift Virtualization dans les environnements de cloud public et sur site. Grâce à cette collaboration améliorée, Red Hat et NetApp aident les clients à moderniser plus facilement leurs environnements informatiques et à naviguer plus en toute confiance dans les complexités de la migration des charges de travail natives cloud.

Un aspect clé de la collaboration entre Red Hat et NetApp est leur adoption mutuelle des technologies de l’autre pour faire progresser les systèmes opérationnels et informatiques de chaque entreprise. NetApp exécute maintenant ses environnements d'ingénierie de développement et de test sur Red Hat OpenShift Virtualization, la capacité de virtualisation fournie dans toutes les éditions de Red Hat OpenShift, permettant un provisionnement plus rapide, une complexité réduite et une plus grande agilité. En tirant parti de Red Hat OpenShift Virtualization, l'équipe de développement NetApp peut fonctionner plus efficacement et plus agilement pour accélérer les flux de travail tout en s'adaptant aux demandes futures.

« Tout comme les solutions NetApp fournissent aux entreprises des outils simples, évolutifs et puissants pour stimuler le succès, Red Hat OpenShift Virtualization nous permet d’innover et de fournir de la valeur aux clients plus rapidement », déclare Dallas Olson, directeur commercial de NetApp. « En tant que partenaire de longue date de Red Hat, nous avons pu constater directement les résultats que leur plateforme produit pour les clients mutuels, et nous nous réjouissons à la perspective qu’elle serve de base prête pour l’avenir pour nos propres opérations. »

Red Hat a construit une infrastructure de données intelligente qui exploite la technologie NetApp pour alimenter ses opérations informatiques et de développement mondiales, permettant une livraison plus rapide des logiciels et une efficacité opérationnelle améliorée. Grâce à NetApp ONTAP®, les équipes informatiques de Red Hat sont en mesure de provisionner plus rapidement le stockage des charges de travail Red Hat OpenShift, de protéger les données critiques grâce à des fonctionnalités de sécurité et de récupération intégrées et de gérer plus facilement les charges de travail dans les environnements sur site et dans le cloud.

« Afin de développer, moderniser et déployer efficacement des applications à grande échelle, les organisations ont besoin d’une base d’infrastructure native cloud avec un stockage sécurisé, puissant et efficace », déclare Mike Barrett, vice-président et directeur général, Hybrid Cloud Platforms, Red Hat. « En combinant la puissance de Red Hat OpenShift Virtualization avec NetApp, nous pouvons fournir une base de cloud hybride cohérente avec les capacités de gestion des données de qualité professionnelle nécessaires pour atteindre l’agilité et la flexibilité du cloud hybride tout en maintenant des normes élevées de protection des données. Notre collaboration avec NetApp est un modèle de la manière dont les leaders technologiques peuvent stimuler la valeur mutuelle et la réussite des clients. »

Succès client sur Red Hat OpenShift et NetApp

Forts de leur collaboration de longue date, NetApp et Red Hat travaillent ensemble pour fournir des solutions évolutives et sécurisées afin d'aider les clients à moderniser leurs charges de travail sur site et dans les environnements de cloud hybride :

Élargir la flexibilité du cloud hybride : pour renforcer la flexibilité de cloud hybride, NetApp et Red Hat ont introduit de nouvelles solutions puissantes qui combinent Red Hat OpenShift Virtualization avec Amazon FSx pour NetApp ONTAP et Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA), ainsi que Google Cloud NetApp Volumes sur OpenShift Dedicated sur Google Cloud. S’appuyant sur les intégrations existantes de FSx pour NetApp ONTAP avec ROSA et Google Cloud NetApp Volumes avec OpenShift Dedicated sur Google Cloud, qui aident déjà les clients à exécuter des charges de travail conteneurisées avec un stockage de qualité professionnelle, ces nouvelles offres étendent ces capacités aux machines virtuelles, permettant aux organisations d’exécuter à la fois des machines virtuelles et des conteneurs dans le cloud avec des opérations simplifiées, une évolutivité transparente et une infrastructure de données intelligente. Ces offres fourniront aux clients des capacités de virtualisation et de stockage plus cohérentes et de qualité professionnelle dans les principaux clouds publics, leur permettant d'exécuter des charges de travail partout où leur activité le demande.

Amélioration de la mobilité des machines virtuelles : en réévaluant leur paysage de virtualisation, les clients peuvent réduire le temps, le coût et la complexité de la migration de leurs machines virtuelles (VM) avec NetApp Shift Toolkit. NetApp a récemment étendu NetApp Shift Toolkit pour prendre en charge un écosystème encore plus large d'hyperviseurs, y compris Red Hat OpenShift Virtualization. En utilisant la technologie de clonage NetApp pour convertir rapidement des machines virtuelles sans copier de données, Shift Toolkit réduit considérablement la durée des projets sans compromettre les performances. Le Shift Toolkit réduit la conversion des heures ou des jours en minutes et diminue la dépendance à l'égard des outils tiers.

Capacités de virtualisation améliorées : suite à l'annonce de l'intégration avancée de NetApp Trident et Trident Protect pour Red Hat OpenShift Virtualization, NetApp et Red Hat ont collaboré avec des clients communs à la recherche d'une solution évolutive et rentable pour replatformer leurs charges de travail basées sur des VM vers Red Hat OpenShift Virtualization.

« L’intégration entre NetApp ONTAP et Red Hat OpenShift nous a permis de passer rapidement de notre précédente plateforme de virtualisation à Red Hat OpenShift et Red Hat OpenShift Virtualization », déclare Talor Holloway, responsable de la technologie chez Advent One. « En adoptant l’infrastructure all-flash de NetApp et en tirant parti de Trident et de Trident Protect, nous avons acquis une protection des données de qualité professionnelle, amélioré considérablement les temps de récupération et de basculement. Il ne s’agissait pas seulement d’une migration, mais d’un processus de modernisation qui a rendu notre plateforme de services gérés plus agile, plus résiliente et plus rentable. Ce projet nous a permis de réaliser d’importantes économies en matière d’infrastructures et de licences. »

NetApp et Red Hat seront présents à NetApp INSIGHT 2025 à Las Vegas, du 14 au 16 octobre, pour présenter des sessions et des démonstrations conjointes, montrant comment leur collaboration stimule la transformation dans tous les secteurs. Accédez aux sessions principales à l'adresse suivante : https://www.netapp.com/insight/

Ressources complémentaires

À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les principales organisations mondiales à naviguer dans le changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’IA. Aujourd'hui, NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, aidant les clients à transformer les données en catalyseur d'innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp, la base unifiée, intelligente et de qualité professionnelle qui connecte, protège et active les données dans chaque cloud, charge de travail et environnement. Construit sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et notre système d'exploitation de pointe, et amélioré par l'automatisation grâce au moteur de données IA et à AFX, il offre observabilité, résilience et intelligence à grande échelle.

Ventilée au niveau de la conception, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin que les entreprises puissent se moderniser plus rapidement, évoluer efficacement et innover sans verrouillage. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise nativement intégrée dans les plus grands clouds du monde, la société donne aux organisations la liberté d’exécuter n’importe quelle charge de travail n’importe où avec des performances, une gouvernance et une protection cohérentes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes - prêtes à se défendre contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à mener la prochaine percée. C’est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP, et les marques répertoriées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Red Hat

Red Hat est le leader de la technologie de cloud hybride ouvert, offrant une base fiable, cohérente et complète pour l'innovation informatique transformatrice et les applications d'IA. Son portefeuille de technologies cloud, de développeur, d’IA, de Linux, d’automatisation et de plateforme d’applications permet n’importe quelle application, n’importe où, du centre de données à la périphérie. En tant que premier fournisseur mondial de solutions logicielles open source pour les entreprises, Red Hat investit dans des écosystèmes et des communautés ouverts pour résoudre les défis informatiques de demain. En collaborant avec des partenaires et des clients, Red Hat les aide à construire, connecter, automatiser, sécuriser et gérer leurs environnements informatiques, soutenus par des services de conseil et des offres de formation et de certification primées.

Déclarations prospectives de Red Hat

À l'exception des informations historiques et des discussions contenues dans le présent communiqué, les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont fondées sur les hypothèses actuelles de la société concernant ses performances commerciales et financières futures. Ces déclarations comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite. Sauf si la loi l'exige, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Red Hat, le logo Red Hat et OpenShift sont des marques commerciales ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.