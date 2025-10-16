NetApp攜手Google Cloud重塑企業雲端架構

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布，其已深化與Google Cloud的合作，以協助客戶加快雲端轉型並因應關鍵業務挑戰。Google Cloud NetApp Volumes新增區塊儲存功能，為目前最重要的資料工作負載（包括虛擬化環境、自管理資料庫和AI創新）強化統一儲存能力。

NetApp資料平台支援各類AI模型——無論是本地部署還是運行於主流公有雲端——安全存取客戶的全部資料資產，無需在不同環境間移轉資料。Google Cloud NetApp Volumes新增的整合快取功能可實現對統一資料基礎的順暢存取，並與Gemini Enterprise進行先進的全新整合，協助客戶打破資料孤島、消除複雜性，並加快其AI之旅。

NetApp雲端儲存與服務部門資深副總裁兼總經理Pravjit Tiwana表示：「Google Cloud NetApp Volumes的此次升級（包括新增區塊儲存功能），在不增加複雜性的前提下，為企業提供了更高的靈活性和更強大的功能。這些更新代表著一次重大飛躍。我們的客戶將受惠于穩定的低延遲效能、含快照和複製等功能的增強型資料管理，以及透過NetApp Volumes服務統一管理文件和區塊儲存的簡便操作。」

NetApp Volumes的新功能包括：

透過塊功能強化資料統一性： 隨著NetApp Volumes新增塊功能，Flex服務層級現在支援NAS (NFS/SMB)和SAN (iSCSI)協議的統一儲存。在現有文件儲存服務中添加iSCSI塊支援，為企業開闢了更多市場機會，使其能夠將Google Cloud用於企業業務應用程式，例如代管虛擬化環境和管理資料庫。該功能目前已開放，客戶可按需獲取。

強化與Gemini Enterprise的整合： 客戶現在可以將儲存在NetApp Volumes中的資料用作AI應用程式的原生資料來源，從而建構客製化的AI代理，無需自訂程式碼或RAG管道。AI應用程式等AI平台與NetApp Volumes等資料儲存之間的密切整合，使企業能夠整合來自信譽良好且經過審查來源的特定情境資料，從而顯著提高AI生成輸出的品質和可靠性。該功能現已開放預覽，客戶可按需獲取。

強化的統一全域命名空間：企業現在可以利用NetApp Volumes中全新的FlexCache功能，將其跨雲端和本地的全域資料資產順暢統一到Google Cloud中。該功能還可以擴充其本地工作負載，例如電子設計自動化。這使得儲存在客戶資料中心或跨多個雲端的其他以ONTAP為基礎的儲存中的資料，能夠在NetApp Volumes環境中即時可見且可寫入，但僅在請求時進行精細資料傳輸。這使得客戶的整個混合雲端資料資產能夠在Google Cloud中順暢存取。此外，企業可以使用SnapMirror輕鬆地在環境之間移轉資料和快照，從而支援雲端移轉、災難恢復和跨環境工作負載平衡等混合使用案例。

Google Cloud儲存副總裁兼總經理Sameet Agarwal表示：「我們與NetApp的合作建立在對創新和客戶成功的共同承諾基礎之上。內建智慧的資料基礎架構使企業能夠將正確的資料放到正確的位置，從而產生有用的結果，並避免不必要的成本和複雜性。透過將Google Cloud的全球基礎架構和Vertex AI與NetApp在資料管理方面的專業知識相結合，我們正在提供整合式解決方案，協助企業轉型並加快其數位化之旅。」

IDC全球基礎架構研究部雲端和邊緣服務研究副總裁Dave McCarthy表示：「隨著變革和創新步伐的加快，企業需要統一存取所有資料，無論其位於何處。NetApp的資料平台是第一個原生建構於全球最大公有雲端中的統一儲存，使企業能夠安全地存取其整個資料資產，而不會因資料移動而產生延遲和成本。」

如欲詳細瞭解Google Cloud NetApp Volumes的全部新功能以及NetApp產品組合的其他更新，請造訪：https://www.netapp.com/product-updates

NetApp INSIGHT 2025將於10月14日至16日在拉斯維加斯舉行，屆時NetApp將舉辦專題演講和示範，展示其如何推動各行各業的轉型。敬請關注主題演講：https://www.netapp.com/insight/

