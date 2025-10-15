Bobbi Brown Cosmetics 宣布 Sara Foster 出任全球品牌大使

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Bobbi Brown Cosmetics 欣然宣布演员、企业家兼播客主持人 Sara Foster 成为其新任全球品牌大使，标志着一段长期合作关系的开始。此次合作将聚焦于品牌的"轻松优雅"（Effortlessly Put-Together）活动，并彰显品牌以简约传递自信的永恒理念。

Sara Foster 以犀利幽默、真诚坦率和对美的现代诠释见长，已成为众多在忙碌的多元生活中寻求平衡的女性代言人。她既是时尚品牌 Favorite Daughter 的联合创始人，也是热门播客 The World’s First Podcast 的联合主持人、Netflix 剧集 Nobody Wants This 的执行制片人，同时也是一位尽责的母亲，完美诠释了 Bobbi Brown 的品牌精神：“为真实生活打造的真实之美。”

“Bobbi Brown 一直以来都在赞颂真实女性与真实之美，这正是吸引我加入合作的原因。” Sara Foster表示，“品牌产品使用方便，值得信赖，让您对自己的肌肤充满自信。”

Sara 的首个品牌宣传活动 —— Effortlessly Put-Together 将于 2025 年 10 月在全球推出，主打 Bobbi Brown 三款最受欢迎的产品：Long-Wear Cream Shadow Stick（持久眼影笔）、Skin Corrector Stick（遮瑕修正笔）、Extra Plump Lip Serum（丰唇精华）。该系列专为希望在短时间内呈现自然精致妆容的女性而设计，完美体现 Sara 直率、干练、简约的美妆理念。

“Sara Foster 体现了 Bobbi Brown 所代表的轻松、幽默与真诚。她一直以机智和轻松自然的时尚感而闻名。” Bobbi Brown Cosmetics 高级副总裁兼总经理 Lahnie Strange表示，“她在事业上成就斐然，却始终以幽默与自省面对一切，这正是我们对美的理解：自信、现代、从容而不过度。”

此次合作将延伸至社交媒体、数字平台及零售渠道，推出独家幕后内容、以 Sara 口吻讲述的品牌故事，并持续强调能赋予女性自信、让她们轻松呈现优雅之美的产品。

关注 @BobbiBrown 与 @SaraFoster 获取更多合作动态。

关于 Sara Foster

Sara Foster 是一位喜剧演员、制片人及企业家。她是当代时尚品牌 Favorite Daughter 的联合创始人，获奖播客 The World’s First Podcast 的联合主持人，以及广受好评的 Netflix 剧集 Nobody Wants This 的执行制片人。该剧曾获金球奖、艾美奖、评论家选择奖提名，并获 AFI Awards 荣誉。在第一季取得成功后，Sara 与妹妹 Erin Foster 与 20th Television（隶属 Disney 旗下） 签署了长期合作协议，共同开发新项目。除娱乐与时尚事业外，她还联合创立投资基金 Oversubscribed Ventures，专注于投资领先的消费与科技品牌。2025 年 10 月，Sara Foster 被任命为 Bobbi Brown Cosmetics 全球品牌大使。

关于 Bobbi Brown

轻松妆容 · 自然之美

Bobbi Brown 由一位纽约化妆师于 1991 年创立，以自然化妆理念重新定义了美的标准，鼓励每个人不仅展现真实的自我，更展现自己独特的魅力。

尽管品牌源于艺术，但目标始终是“轻松之美”。经久耐用的产品、恰到好处的色调以及轻松的上妆流程，助您提升美感。因为只需搭配几款产品，即可拥有优雅妆容。

