NetApp 与 Red Hat 强化合作，以 Red Hat OpenShift 虚拟技术推动 IT 现代化

SAN JOSE, Calif. & RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注智能数据基础架构的公司NetApp®（纳斯达克代码：NTAP），与全球开源解决方案顶级供应商 Red Hat 于今日宣布扩大合作，深化联合开发动作，加速推动Red Hat OpenShift Virtualization于本地和公有云环境的部署。通过此强化合作，Red Hat与NetApp帮助客户更轻松地现代化改造其IT环境，以更大信心驾驭复杂的迁移云原生工作负载。

Red Hat 与 NetApp合作的核心在于相互采用对方技术，提升各自的营运与IT系统效能。NetApp现已将其开发与测试工程环境迁移至Red Hat OpenShift Virtualization上运行，此虚拟化功能内置于Red Hat OpenShift所有版本中，能够实现更快速的资源配置、降低复杂度并提升敏捷性。透过运用Red Hat OpenShift Virtualization，NetApp开发团队得以更高效且灵活地运作，从而在加速工作流程的同时扩大负荷，以满足未来需求。

“ NetApp 解决方案为企业提供简易、可扩展且强大的达致成功的驱动工具，Red Hat OpenShift Virtualization 使我们能更快地创新并为客户创造价值”NetApp 首席商务官 Dallas Olson 表示，“作为 Red Hat 的长期合作伙伴，我们亲眼见证其平台为共同客户创造的成果。我们期待它成为面向未来的，作为我们的自身营运的坚实基础。”

Red Hat已建立智能数据基础架构，其运用 NetApp 技术来驱动全球 IT 与开发营运，实现更快速的软件交付并提升营运效率。通过 NetApp ONTAP®，Red Hat IT 团队能更迅速地为 Red Hat OpenShift 工作负载配置存储资源，运用内置安全与复原功能保护关键数据，并更轻松地管理跨本地与云端环境的工作负载。

“若要大规模有效开发、现代化改造及部署应用程式，企业必须建立具备安全、强大且高效储存功能的云原生基础架构。”Red Hat混合云平台副总裁暨总经理Mike Barrett表示， “通过整合 Red Hat OpenShift Virtualization 与 NetApp 的优势，我们能提供具备企业级资料管理能力的统一混合云基础架构，实现敏捷性与混合云弹性，同时维持高标准的数据保护。我们与 NetApp 的合作，正是科技领导者创造互利价值与驱动客户成功的典范。”

凭借Red Hat OpenShift 与 NetApp，驱动客户成功

基于长期合作基础，NetApp 与 Red Hat 正携手提供可扩展且安全的解决方案，协助客户在本地端及跨混合云环境中实现工作负载现代化：

扩展混合云弹性 ：为进一步提升混合云弹性，NetApp 与 Red Hat 推出强大、全新的解决方案，该方案整合 Red Hat OpenShift Virtualization 与 Amazon FSx for NetApp ONTAP、Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)，以及 Google Cloud NetApp Volumes on OpenShift Dedicated on Google Cloud。基于FSx for NetApp ONTAP with ROSA 和Google Cloud NetApp Volumes with OpenShift Dedicated on Google Cloud之间的现有整合(此整合已协助客户运用企业级储存来执行容器化工作负载），这些新方案将此等能力延伸至虚拟机器，使企业能在云端运行虚拟机器与容器，该功能操作简化、可无缝扩展及利用智慧数据基础架构。这些方案将为客户提供横跨主流公有云的更一致、企业级的虚拟化与储存能力，使他们能依据业务需求执行工作负载。

：为进一步提升混合云弹性，NetApp 与 Red Hat 推出强大、全新的解决方案，该方案整合 Red Hat OpenShift Virtualization 与 Amazon FSx for NetApp ONTAP、Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)，以及 Google Cloud NetApp Volumes on OpenShift Dedicated on Google Cloud。基于FSx for NetApp ONTAP with ROSA 和Google Cloud NetApp Volumes with OpenShift Dedicated on Google Cloud之间的现有整合(此整合已协助客户运用企业级储存来执行容器化工作负载），这些新方案将此等能力延伸至虚拟机器，使企业能在云端运行虚拟机器与容器，该功能操作简化、可无缝扩展及利用智慧数据基础架构。这些方案将为客户提供横跨主流公有云的更一致、企业级的虚拟化与储存能力，使他们能依据业务需求执行工作负载。 强化虚拟机器移动性： 客户在重新评估虚拟化架构时，可透过NetApp Shift Toolkit降低虚拟机器迁移的时间、成本与复杂度。NetApp近期扩展NetApp Shift Toolkit服务范围，支援更广泛的管理程式生态系统，包含Red Hat OpenShift Virtualization。凭借NetApp复制技术快速转换虚拟机器（无需复制资料），Shift Toolkit能大幅缩短专案时程且不影响效能。Shift Toolkit将转换时间从数小时或数日缩短至数分钟，并降低对第三方工具的依赖性。

客户在重新评估虚拟化架构时，可透过NetApp Shift Toolkit降低虚拟机器迁移的时间、成本与复杂度。NetApp近期扩展NetApp Shift Toolkit服务范围，支援更广泛的管理程式生态系统，包含Red Hat OpenShift Virtualization。凭借NetApp复制技术快速转换虚拟机器（无需复制资料），Shift Toolkit能大幅缩短专案时程且不影响效能。Shift Toolkit将转换时间从数小时或数日缩短至数分钟，并降低对第三方工具的依赖性。 强化虚拟化能力： 继宣布针对Red Hat OpenShift Virtualization将NetApp Trident与Trident Protect执行深度整合之后，NetApp 和 Red Hat与共同客户携手合作，为他们开发可扩展且具成本效益的解决方案，协助将他们的虚拟机器工作负载打包迁移至Red Hat OpenShift Virtualization平台。

“NetApp ONTAP 与 Red Hat OpenShift 之间的整合，让我们得以快速从原有虚拟化平台迁移至 Red Hat OpenShift 及 Red Hat OpenShift Virtualization。”Advent One 首席技术长 Talor Holloway 表示， “透过采用 NetApp 全快闪基础架构并运用 Trident 与 Trident Protect，我们获得企业级资料保护能力，显著缩短复原与故障排除时间。这不仅是迁移，更是一场现代化转型之旅，使我们的托管服务平台更具敏捷性、韧性与成本效益。此专案为我们显著地节省基础架构与授权成本。”

NetApp 与 Red Hat 将于 10 月 14 日至 16 日在拉斯维加斯举行的 NetApp INSIGHT 2025 大会上联合举办专题讲座与演示，展示双方的合作如何推动跨产业转型。欢迎关注主题演讲：https://www.netapp.com/insight/

更多资源

关于NetApp

三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

欲了解更多资讯，请访问：www.netapp.com或通过以下途径关注我们：X、LinkedIn、Facebook、以及Instagram。

NETAPP、NETAPP徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

关于 Red Hat

Red Hat是一家开放型混合云技术的领导者，为变革性IT创新与 AI 应用提供值得信赖、一致且全面的基础架构。其涵盖云端、开发者、人工智能、Linux、自动化及应用平台技术的产品组合，使应用程式能无缝运行于任何环境，从数据中心延伸至边缘数据。作为全球领先的企业级开源软体解决方案供应商，Red Hat持续投资开放生态系统与社群，致力解决未来的IT挑战。Red Hat与伙伴及客户携手合作，透过咨询服务与屡获殊荣的培训和认证方案，协助他们建构、串联、自动化、保护及管理IT环境。

Red Hat的前瞻性声明

除本文所含历史资讯与讨论外，本新闻稿所载声明可能构成《私人证券诉讼改革法案1995》所定义之前瞻性声明。此声明基于公司对未来业务与财务表现的现行假设. 本声明涉及若干风险、不确定性及其他可能导致实际结果产生重大差异的因素。本新闻稿中任何前瞻性声明仅反映其发布当日的观点。除法律要求外，本公司不承担更新或修正任何前瞻性声明之义务。

Red Hat、Red Hat 标志及 OpenShift 为 Red Hat, Inc. 或其子公司于美国及其他国家之商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。