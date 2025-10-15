Bestseller Cessna Citation Latitude Reach blijft groeien met eerste bestelling in Argentinië

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT), heeft de eerste bestelling aangekondigd van zijn bestseller de Cessna Citation Latitude in Argentinië. Het toestel, dat steeds populairder wordt, is besteld door Jet Clipper S.A., een vaste klant van Citation, een chartermaatschappij in Argentinië die ook Uruguay en Paraguay bedient. De levering wordt naar verwachting in 2026 verwacht.

"In een regio waar tijd en bereikbaarheid cruciaal zijn, stellen het bereik en de mogelijkheden voor korte vluchten van de Citation Latitude klanten in staat om afgelegen bestemmingen snel en efficiënt te bereiken," aldus Marcelo Moreira, vicepresident Sales, Latijns-Amerika.

