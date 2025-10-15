NetApp transforme le cloud d’entreprise avec Google Cloud

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), l’entreprise spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, a annoncé aujourd’hui le renforcement de sa collaboration avec Google Cloud afin d’aider les clients à accélérer leur transformation vers le cloud et à relever des défis commerciaux cruciaux. Les nouvelles fonctionnalités de stockage par blocs de Google Cloud NetApp Volumes améliorent le stockage unifié pour les charges de travail de données les plus importantes à l’heure actuelle, notamment celles relatives aux environnements virtualisés, aux bases de données autogérées et à l’innovation en matière d’IA.

La plateforme de données NetApp permet à tout modèle d’IA, qu’il se trouve sur site ou dans un grand cloud public, d’accéder en toute sécurité à l’ensemble des données d’un client, sans avoir à les déplacer ces données entre différents environnements. Les nouvelles fonctionnalités de mise en cache intégrées à Google Cloud NetApp Volumes offrent un accès transparent à cette base de données unifiée, ainsi que de nouvelles intégrations avancées avec Gemini Enterprise. Les clients peuvent ainsi briser les silos, éliminer la complexité et accélérer leur transition vers l’IA.

« Grâce aux améliorations apportées à Google Cloud NetApp Volumes, notamment l’ajout de fonctionnalités de stockage par blocs, nous offrons aux entreprises davantage de flexibilité et de puissance, sans complexité supplémentaire », a déclaré Pravjit Tiwana, vice-président principal et directeur général du département Stockage et Services cloud chez NetApp. « Ces mises à jour représentent une avancée significative. Nos clients vont pouvoir bénéficier de performances constantes à faible latence, d’une gestion améliorée des données grâce à des fonctionnalités telles que les instantanés et la réplication, ainsi que de la simplicité opérationnelle que représente la gestion du stockage de fichiers et du stockage par blocs à partir du service NetApp Volumes. »

Nouvelles capacités de NetApp Volumes :

Unification accrue des données grâce aux capacités de stockage par blocs : Avec l’ajout de capacités de stockage par blocs à NetApp Volumes, le niveau de service Flex prend désormais en charge le stockage unifié avec les protocoles NAS (NFS/SMB) et SAN (iSCSI). L’ajout de la prise en charge des blocs iSCSI au service de stockage de fichiers existant offre de nouvelles opportunités commerciales aux entreprises qui souhaitent utiliser Google Cloud pour leurs applications professionnelles, comme l’hébergement d’environnements virtualisés ou la gestion de bases de données. Cette fonctionnalité est dorénavant disponible pour tous les clients qui en font la demande.

Avec l’ajout de capacités de stockage par blocs à NetApp Volumes, le niveau de service Flex prend désormais en charge le stockage unifié avec les protocoles NAS (NFS/SMB) et SAN (iSCSI). L’ajout de la prise en charge des blocs iSCSI au service de stockage de fichiers existant offre de nouvelles opportunités commerciales aux entreprises qui souhaitent utiliser Google Cloud pour leurs applications professionnelles, comme l’hébergement d’environnements virtualisés ou la gestion de bases de données. Cette fonctionnalité est dorénavant disponible pour tous les clients qui en font la demande. Intégration renforcée avec Gemini Enterprise : les clients peuvent désormais utiliser les données stockées dans NetApp Volumes comme source native pour les applications d’IA afin de construire des agents IA sur mesure sans code personnalisé ni pipelines RAG. Cette intégration étroite entre les plateformes d’IA, comme AI Applications, et les magasins de données, comme NetApp Volumes, permet aux entreprises d’intégrer des données contextuelles provenant de sources fiables et vérifiées, ce qui améliore considérablement la qualité et la fiabilité des résultats générés par l’IA. Cette fonctionnalité est dorénavant disponible en avant-première pour les clients qui en font la demande.

les clients peuvent désormais utiliser les données stockées dans NetApp Volumes comme source native pour les applications d’IA afin de construire des agents IA sur mesure sans code personnalisé ni pipelines RAG. Cette intégration étroite entre les plateformes d’IA, comme AI Applications, et les magasins de données, comme NetApp Volumes, permet aux entreprises d’intégrer des données contextuelles provenant de sources fiables et vérifiées, ce qui améliore considérablement la qualité et la fiabilité des résultats générés par l’IA. Cette fonctionnalité est dorénavant disponible en avant-première pour les clients qui en font la demande. Espace de noms mondial unifié et amélioré : les entreprises peuvent désormais unifier de manière transparente leurs données mondiales présentes dans le cloud et sur site dans Google Cloud grâce à la nouvelle fonctionnalité FlexCache de NetApp Volumes. Cette même fonctionnalité peut également étendre les charges de travail sur site, notamment en incluant la CAO électronique. Cela permet aux données stockées dans d’autres systèmes de stockage basés sur le système ONTAP dans les centres de données des clients ou dans plusieurs clouds d’être instantanément visibles et modifiables au sein d’un environnement NetApp Volumes, mais avec un transfert granulaire des données uniquement sur demande. Les clients peuvent donc accéder de manière transparente à l’ensemble de leurs données hybrides dans Google Cloud. De plus, les entreprises peuvent facilement migrer des données et des instantanés entre différents environnements à l’aide de SnapMirror, ce qui simplifie les cas d’utilisation hybrides, comme la migration vers le cloud, la reprise après sinistre ou l’équilibrage des charges de travail entre différents environnements.

« Notre collaboration avec NetApp repose sur un engagement commun en faveur de l’innovation et de la réussite des clients », a déclaré Sameet Agarwal, vice-président et directeur général du département Stockage chez Google Cloud. « Une infrastructure de données dotée d’une intelligence intégrée permet aux entreprises d’acheminer les bonnes données au bon endroit afin d’obtenir des résultats utiles sans coûts ni complexités inutiles. En combinant l’infrastructure mondiale de Google Cloud et Vertex AI à l’expertise de NetApp en matière de gestion des données, nous sommes en mesure de proposer des solutions intégrées qui aident les entreprises à se transformer et à accélérer leur transition numérique. »

« Avec l’accélération du rythme des changements et des innovations, les entreprises ont besoin d’un accès unifié à l’ensemble de leurs données, où qu’elles résident », a confié pour sa part Dave McCarthy, vice-président de la recherche pour l’unité Services cloud et périphériques du département Recherche mondiale sur les infrastructures chez IDC. « La plateforme de données NetApp est le premier système de stockage unifié nativement intégré aux plus grands clouds publics du monde, permettant aux entreprises d’accéder en toute sécurité à l’ensemble de leurs données, sans avoir à subir les retards et les coûts liés au transfert de données. »

Pour découvrir l’ensemble des nouvelles fonctionnalités de Google Cloud NetApp Volumes ainsi que les autres mises à jour du portefeuille de NetApp, rendez-vous sur : https://www.netapp.com/product-updates

Lors de l’événement NetApp INSIGHT 2025, qui se tiendra à Las Vegas du 14 au 16 octobre, NetApp présentera plusieurs sessions et démonstrations illustrant la manière dont l’entreprise favorise la transformation dans tous les secteurs. Suivez ces sessions spéciales à l’adresse https://www.netapp.com/insight/

Ressources supplémentaires

À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leur adaptation au changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, NetApp est un leader dans le domaine des infrastructures de données intelligentes qui aide ses clients à transformer leurs données en catalyseur d’innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp : une base unifiée, intelligente et de niveau entreprise qui connecte, protège et active les données dans tous les clouds, charges de travail et environnements. S’appuyant sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et système d’exploitation de pointe, et optimisée par l’automatisation grâce à l’IA Data Engine et à AFX, la plateforme NetApp offre une observabilité, une résilience et une intelligence à grande échelle.

Basée sur une conception désagrégée, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin de permettre aux entreprises de se moderniser plus rapidement, d’évoluer efficacement et d’innover sans dépendre de quiconque. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise intégrée nativement aux plus grands clouds du monde, elle offre aux organisations la liberté d’exécuter n’importe où n’importe quelle charge de travail, en bénéficiant de performances, d’une gouvernance et d’une protection constantes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes : prêtes à offrir une défense contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à être le fer de lance de la prochaine avancée majeure. C’est la raison pour laquelle les entreprises les plus innovantes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage concurrentiel.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP, et les marques répertoriées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.