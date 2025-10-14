-

Karwa Motors et Daimler Truck Moyen-Orient Afrique signent un partenariat stratégique lors du salon Busworld Europe 2025

original Daimler Truck MEA, KARWA and Daimler Buses (Photo: AETOSWire)

BRUXELLES, Belgique & DUQM, Oman--(BUSINESS WIRE)--Lors du salon Busworld Europe 2025 à Bruxelles, Karwa Motors LLC et Daimler Truck Moyen-Orient Afrique ont signé un accord de partenariat stratégique qui marque une avancée significative dans la coopération industrielle régionale.

L'accord désigne Karwa Motors comme constructeur agréé Daimler Buses, officialisant ainsi un accord d'approvisionnement direct en châssis d'autobus Mercedes-Benz pour les opérations nationales à Oman et l'exportation vers les marchés internationaux.

Le partenariat a été signé par le Dr Ibrahim Al Balushi, PDG de Karwa Motors, et Michael Dietz, PDG de Daimler Truck Moyen-Orient Afrique.

« Cet accord marque une étape importante dans le développement de notre collaboration avec Karwa Motors », a déclaré Marcus Watts, vice-président de Daimler Buses et de Daimler Truck Moyen-Orient et Afrique. « Il démontre la solidité des partenariats industriels dans la région et pose les bases d'une base industrielle solide et orientée vers l'exportation à Oman. »

Renforcer le rôle d'Oman dans le paysage manufacturier régional

Créée en 2017, Karwa Motors est une coentreprise entre Mowasalat Qatar, l'entreprise publique de transport du Qatar, et l'Oman Investment Authority, le fonds souverain du Sultanat. L'entreprise a achevé la première phase de son usine de production et a démarré ses activités plus tôt cette année.

Situé à Duqm, l'un des principaux pôles industriels et logistiques d'Oman, le complexe de Karwa Motors s'étend sur environ 220 000 mètres carrés. Sa proximité avec le port de Duqm offre une connectivité directe avec les principales routes maritimes internationales, garantissant un accès efficace aux marchés d'Asie, d'Afrique et au-delà.

Qualité et fiabilité « Made in Oman »

Karwa Motors fabrique des bus sûrs, performants et durables, conçus pour répondre aux normes régionales et internationales. Les capacités de production de l'entreprise s'appuient sur des programmes de transfert de technologie de partenaires industriels mondiaux, intégrés à l'expertise technique locale et à une compréhension approfondie des conditions d'exploitation au Moyen-Orient et en Afrique.

L'usine de Duqm offre également un service après-vente complet, avec un accès rapide aux pièces de rechange et une assistance technique, garantissant ainsi fiabilité et valeur ajoutée à long terme pour les clients.

Le partenariat entre Daimler Truck et Karwa Motors reflète un engagement commun en faveur de la croissance industrielle, des échanges technologiques et du développement durable dans la région. Il renforce la position d'Oman en tant que centre de production émergent tout en élargissant la présence et l'offre client de Daimler Truck au Moyen-Orient et en Afrique.

*Source: AETOSWire

