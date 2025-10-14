Xceedance获得Portage Capital Solutions的增长型投资

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的保险行业技术驱动型业务解决方案提供商Xceedance已获得专注于金融科技市场的领先投资机构Portage Capital Solutions的增长型投资，作为交换，Portage将获得Xceedance的少数股权。此次投资后，Xceedance通过股权和债权融资筹集的总资金已达约1亿美元。

这一里程碑标志着公司自2013年成立以来首次获得机构股权融资，彰显其作为保险服务领域最具变革力企业之一的地位。此次筹集的资金将用于拓展Xceedance的AI赋能解决方案组合，并为收购聚焦保险领域的服务提供商提供资金支持，此类收购预计将提升公司收益。

Xceedance创始人兼首席执行官Arun Balakrishnan表示：“自成立以来，Xceedance凭借自筹资金实现了卓越增长，通过利润再投资和审慎使用债权融资快速扩大规模。此次投资不仅将增强我们的资本基础，还将使我们接入Portage在保险、科技和更广泛金融服务市场的卓越生态系统，释放重要协同效应，助力我们加速增长。在Portage身上，我们找到了与本公司的长期愿景、文化价值观和创新承诺高度契合的投资方。”

Xceedance成立的核心理念是：专注于特定领域的业务服务提供商拥有独特的优势，能够充分利用生成式AI的变革潜力，这得益于其对复杂保险生态系统的深刻运营洞察和理解。目前，Xceedance在全球服务着350多家保险客户，为保险价值链中的1000多个复杂财产与意外险(P&C)工作流程提供支持，充分展现了技术驱动型交付模式与深厚领域专业知识如何变革保险运营。通过开发第三方管理(TPA)平台，并借助收购Millenium Information Services和CIS Claim Services，Xceedance持续扩充服务套件，巩固全球市场地位。

Portage Capital Solutions普通合伙人兼联合负责人Dan Ballen表示：“Xceedance已成为行业内的顶尖合作伙伴——无论是小型创新保险公司，还是业内一些规模最大、最值得信赖的大型企业，均对其青睐有加。随着市场对数字化解决方案的快速采用，Xceedance作为客户与合作伙伴公认的思想领袖，有望实现持续增长并把握更多机遇。我们很高兴能与Arun及Xceedance全体团队携手，助力其开启下一阶段增长，并期待协助他们实现宏大的长期愿景。”

Morgan Partners、Ernst & Young和Norton Rose Fulbright担任Xceedance的独家顾问；Paul Hastings和RSM为Portage提供顾问服务。

关于Xceedance

Xceedance为全球保险行业提供业务解决方案，这些解决方案依托于技术平台、先进的数据和分析技术，以及通过AI和深厚的领域专业知识实现的运营模式转型。我们拥有遍布美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的5500多名团队成员，以技术赋能的交付模式将保险领域知识与下一代技术相结合，提供本地化解决方案和数字优先平台。我们赋能350多家多元化客户，包括商业、个人和专业再保险公司、互助保险公司、项目管理机构、经纪公司和代理机构以及Lloyd’s of London旗下实体，帮助它们优化非分销和非资本职能，应对市场挑战，并加速盈利增长。

如需了解更多信息，请访问www.xceedance.com。

关于Portage

Portage是专注于金融科技和金融服务领域的全球投资平台，管理着超过47亿美元的资产，拥有115家投资组合公司和25名投资专家。该公司在北美、欧洲和中东设有办事处。

Portage通过其旗舰基金Portage Ventures和Portage Capital Solutions基金策略，与不同发展阶段的雄心勃勃的公司合作。公司通过其遍布全球的投资者、商业合作伙伴、顾问和价值创造专家网络，提供灵活的资本和增值合作伙伴关系。Portage的专业价值创造团队为投资组合公司提供涵盖市场进入、科技与网络、AI、并购以及商业合作等广泛职能的实践支持，以加速其成功之路。凭借深厚的行业知识和创业经验，Portage致力于支持那些重塑金融服务业的领导者。

Portage是Sagard旗下的一个平台，后者是一家全球多策略另类资产管理公司，资产管理规模超过440亿美元。

如需了解更多信息，请访问www.portageinvest.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。