Hyper dévoile le HyperSpace Trackpad Pro, le premier trackpad haptique de haute qualité pour Microsoft Windows

ANAHEIM, Californie--(BUSINESS WIRE)--Hyper®, créateur d’accessoires technologiques innovants pour les créateurs et les utilisateurs puissants, annonce aujourd’hui le lancement par Kickstarter de son révolutionnaire HyperSpace™ Trackpad Pro, le trackpad le plus avancé du secteur conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Microsoft® Windows®. Ce trackpad de nouvelle génération dispose d'haptiques piézo-électriques avancés, d'une technologie de détection de force complète et d'une expérience de personnalisation approfondie, transformant la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur productivité et leurs applications créatives.

« Avec environ 70 % des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, les utilisateurs attendent depuis longtemps un trackpad externe haut de gamme qui offre la précision exceptionnelle et l’expérience haptique dont ils ont besoin dans un trackpad », déclare Gabi Iorio, directeur du marketing mondial et des ventes chez Hyper. « Avec sa précision inégalée, sa réactivité personnalisable et son intégration logicielle approfondie, notre nouvel HyperSpace Trackpad Pro offre aux utilisateurs de Windows une solution de trackpad inégalée. »

Conçu pour la précision et la personnalisation

Le HyperSpace Trackpad Pro offre une précision sans précédent avec son taux de réponse ultra-rapide de 240 Hz, éliminant les problèmes de latence qui affligent les trackpads traditionnels. Chaque geste se traduit instantanément à l'écran, permettant une précision parfaite en pixels pour le montage vidéo, le travail de conception et le multitâche.

La technologie piézohaptique de troisième génération fournit une rétroaction de clic cohérente et satisfaisante sur toute sa surface de verre. Contrairement aux interrupteurs mécaniques avec zones mortes, chaque millimètre répond avec une précision tactile uniforme. La matrice de détection de force complète intégrée reconnaît les variations de pression, permettant des interactions plus profondes et des profils de clics personnalisables allant du soft feedback au feedback ferme.

Le logiciel Hydra® Connect pour Microsoft Windows distingue le Trackpad Pro des autres trackpads en permettant aux utilisateurs de créer des zones de clic profond, des raccourcis d'angle et des profils spécifiques à l'application qui basculent automatiquement en fonction de l'application active.

Préchargé avec des profils pour des applications populaires telles qu'Adobe® Premiere Pro, Illustrator et Photoshop, Microsoft® Office et Figma®, le Trackpad Pro fonctionne immédiatement. Le Hydra® Widget fournit une commutation instantanée du profil et une visualisation du flux de travail.

Bien que spécialement conçu pour Microsoft Windows avec une prise en charge complète des actions multipoint, il offre une compatibilité polyvalente avec macOS® pour la navigation de base et les fonctionnalités de clic.

Fonctionnalités

Précision accrue

Faites l'expérience de la précision et du contrôle à n'importe quelle vitesse, avec une latence nulle, un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour des performances fluides et une réactivité totale sur toute la surface.

Contrôle accru

Personnalisez la sensibilité et la pression du clic pour correspondre à votre flux de travail pour un feedback fiable et cohérent et un travail précis sur des tâches détaillées.

Pas d'interférence avec la paume de la main

Le trackpad détecte la paume, empêchant les mouvements indésirables du curseur pour garder votre flux de travail sans distraction.

Clic partout

Des clics cohérents et réactifs sur toute la surface sont fournis par un retour haptique intégré, offrant une sensation uniforme sans l'inégalité des commutateurs traditionnels.

L'expérience Trackpad la plus premium et personnalisable pour Microsoft Windows

Conçu pour une intégration fluide de Windows, ce trackpad offre des gestes multipoint tels que le pincement au zoom et le défilement à deux doigts, ainsi que des raccourcis entièrement personnalisables pour correspondre au flux de travail de l’utilisateur.

Disponibilité et tarification

L’HyperSpace Trackpad Pro (HS2510GL) sera disponible dans le cadre de la campagne Kickstarter d’Hyper à partir d’aujourd’hui, avec un prix anticipé de 90 dollars et un lancement estimé au premier trimestre 2026. Après la conclusion de la campagne, il sera vendu aux États-Unis, en Europe et dans d'autres régions clés à un prix suggéré de 149,99 dollars.

Actifs : https://targus.mediavalet.com/portals/HyperSpace-Trackpad-Pro-media-preview

À propos de HYPER

Célébrant 20 ans dans la fourniture de solutions permettant aux créateurs et aux innovateurs d'aller plus loin, Hyper® se spécialise dans les accessoires technologiques et mobiles de pointe pour les professionnels de la création avec sa gamme primée de solutions de puissance, de connectivité, de mobilité et de bureau. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter hypershop.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, X et LinkedIn.

Les prix, les dates, les caractéristiques et les spécifications sont sujets à changement sans préavis. ©2025 Hyper. Hyper et HyperSpace sont des marques commerciales ou des marques déposées de Targus International LLC aux États-Unis et dans certains autres pays. Hydra est une marque déposée de Peratech Holdco Limited. Adobe Premiere Pro, Illustrator et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows et Microsoft Office sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Figma est une marque déposée de Figma, Inc. macOS est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.