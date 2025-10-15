TRU Simulation e US Aviation Academy firmano un accordo per l'acquisto di cinque Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Simulators: è il primo ordine di una flotta e il debutto sul mercato dei velivoli ad ala fissa

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Durante la National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), TRU Simulation + Training Inc., un'azienda Textron Inc. (NYSE:TXT), e un'affiliata di Textron Aviation Inc., ha annunciato un accordo con la US Aviation Academy per l'acquisto di cinque Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality (VR) Simulators di TRU Simulation. Lo storico accordo introduce il modello Veris al mercato dell'addestramento su velivoli ad ala fissa ed è il primo ordine di una flotta di dispositivi per addestramento VR per TRU Simulation.

