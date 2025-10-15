-

TRU Simulation e US Aviation Academy firmano un accordo per l'acquisto di cinque Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Simulators: è il primo ordine di una flotta e il debutto sul mercato dei velivoli ad ala fissa

original TRU Simulation and US Aviation Academy sign purchase agreement for five Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Simulators, signifying first fleet order and fixed-wing market debut

TRU Simulation and US Aviation Academy sign purchase agreement for five Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Simulators, signifying first fleet order and fixed-wing market debut

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Durante la National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), TRU Simulation + Training Inc., un'azienda Textron Inc. (NYSE:TXT), e un'affiliata di Textron Aviation Inc., ha annunciato un accordo con la US Aviation Academy per l'acquisto di cinque Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality (VR) Simulators di TRU Simulation. Lo storico accordo introduce il modello Veris al mercato dell'addestramento su velivoli ad ala fissa ed è il primo ordine di una flotta di dispositivi per addestramento VR per TRU Simulation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Lauren Howell
+1.316.927.9536
Lhowell@txtav.com

Industry:

Textron Aviation Inc.

NYSE:TXT
Details
Headquarters: Wichita, Kansas, USA
CEO: Ron Draper
Employees: 13,000
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per i media:
Lauren Howell
+1.316.927.9536
Lhowell@txtav.com

More News From Textron Aviation Inc.

Riassunto: Il Cessna Citation M2 Gen2 dotato del sistema di accelerazione automatica Garmin ottiene la certificazione FAA, offrendo ai piloti maggiore controllo e precisione

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Il Cessna Citation M2 Gen2 dotato del sistema di accelerazione automatica Garmin recentemente ha ricevuto la certificazione dalla Federal Aviation Administration (FAA), offrendo ai piloti maggiore controllo e precisione. L’integrazione del sistema di accelerazione automatica Garmin nel modello M2 Gen2 supporta ulteriormente le funzionalità del jet leggero più diffuso sul mercato ottimizzando la potenza dei motori, semplificando la gestione del volo e aumentando l’eff...

Riassunto: Il Cessna Citation CJ3 Gen2 ottiene la certificazione FAA, portando sul mercato i perfezionamenti più completi della seconda generazione

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato che il Cessna Citation CJ3 Gen2 ha ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA), portando sul mercato l’investimento più completo del Citation Gen2. In base al feedback dei clienti, i perfezionamenti apportati all’aereo sono la tecnologia di accelerazione automatica, 4,5 pollici in più di spazio per le gambe dei piloti e un ambiente della cabina completament...

Riassunto: Il Cessna Citation Ascend presentato per la prima volta al NBAA-BACE di Las Vegas

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Il Cessna Citation Ascend è atterrato oggi all'aeroporto Henderson Executive di Las Vegas, per fare il proprio debutto mondiale in occasione dell'evento National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2025. Il velivolo, che ha raggiunto volando la fiera alimentato da combustibile per aviazione sostenibile, sarà esposto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre assieme ad altri jet commerciali leader del settore Cessna Citation...
Back to Newsroom