Pingo Doce établit une nouvelle norme en matière de merchandising basé sur l’IA avec SymphonyAI et place la barre plus haut en matière de collaboration dans le secteur des biens de grande consommation

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Pingo Doce évolue rapidement pour redéfinir le merchandising grâce à l’IA, en remplaçant les rapports statiques par des informations prescriptives en temps réel qui favorisent une exécution plus précise et une meilleure coordination avec les fournisseurs. Le détaillant portugais fait partie de Jerónimo Martins, l’un des plus grands détaillants alimentaires d’Europe avec plus de 5 700 magasins au Portugal, en Pologne et en Colombie.

Au lieu de tableaux de bord statiques ou de rapports sous forme de fichiers plats, les fournisseurs ont désormais un accès direct à des informations exploitables. Les partenaires CPG peuvent exécuter des scénarios dynamiques de type « what-if », optimiser les promotions et les assortiments, et voir les impacts prévus sur les revenus, en collaborant en temps réel avec les équipes de catégorie de Pingo Doce.

Grâce à la plateforme CINDE Connected Retail de SymphonyAI, Pingo Doce combine les données des points de vente, des assortiments et des rayons en une seule couche intelligente. Le résultat : une plateforme moderne d’informations monétisables qui fournit les meilleures actions à mener pour les équipes internes et les partenaires CPG, magasin par magasin, SKU par SKU.

« Nous ne nous contentons pas d’améliorer notre mode de fonctionnement, nous transformons notre façon de collaborer », déclare Francisco Soure, directeur exécutif du numérique et de l’innovation chez Pingo Doce. « SymphonyAI offre à nos équipes et à nos fournisseurs une vision commune de ce qui se passe, ainsi que des actions basées sur l’IA pour prendre ensemble de meilleures décisions, plus rapidement. »

Cette initiative marque une modernisation audacieuse du merchandising et de la collaboration CPG de Pingo Doce à ce jour, en apportant l’IA et une interactivité accrue à son modèle d’informations en tant que service. Pingo Doce tire parti de l’IA pour gagner en rapidité et en précision, et être en mesure de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides en étroite collaboration avec ses partenaires CPG. CINDE répondra à ces trois objectifs.

CINDE permettra aux dirigeants de contourner les goulots d’étranglement analytiques grâce à des requêtes en langage naturel et des réponses instantanées. Les équipes chargées des catégories recevront des recommandations claires pour les aider à prendre des décisions en matière d’ajustement des promotions et des assortiments. Pour la première fois, les partenaires CPG pourront explorer les performances au niveau des magasins en temps réel, ce qui permettra d’approfondir l’alignement et d’accélérer la croissance commune.

« Pingo Doce ne se contente pas d’adopter l’IA, il l’utilise comme un levier concurrentiel », déclare Manish Choudhary, président de SymphonyAI Retail-CPG. « Il montre à quoi ressemble une innovation audacieuse dans le domaine de la vente au détail : des informations en temps réel, un partage des connaissances et une action plus rapide à chaque maillon de la chaîne de valeur. »

À propos de Pingo Doce

Pingo Doce fait partie du groupe Jerónimo Martins, qui possède plus de 230 ans d’expertise dans le secteur alimentaire et exploite plus de 5 700 magasins au Portugal, en Pologne, en Colombie et en Slovaquie. https://www.jeronimomartins.com/en/

À propos de SymphonyAI

SymphonyAI développe des applications d’IA verticales qui aident les entreprises à relever leurs défis les plus complexes et les plus importants, tels que la lutte contre la criminalité financière, l’amélioration des performances des magasins et l’augmentation de l’efficacité de la production. Reconnu par plus de 2 000 entreprises clientes à travers le monde, dont 200 des plus grandes institutions financières, 25 des plus grands fabricants de produits de grande consommation et bon nombre des plus grands distributeurs alimentaires et industriels mondiaux, SymphonyAI fournit des applications spécialisées et des agents préconfigurés, prêts à l’emploi dès le premier jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.symphonyai.com.

