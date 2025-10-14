Pingo Doce establece con SymphonyAI un nuevo estándar en el merchandising basado en IA y sube el listón de la colaboración en CPG

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Pingo Doce se está moviendo con agilidad para redefinir el merchandising con IA, dejando atrás los informes estáticos en favor de información prescriptiva en tiempo real que permite lograr una ejecución más precisa y una mejor alineación de los proveedores. El minorista portugués forma parte de Jerónimo Martins, uno de los principales grupos de alimentación minorista de Europa, con más de 5700 tiendas en Portugal, Polonia y Colombia.

En vez de contar con cuadros de mando estáticos o informes planos, los proveedores obtienen ahora información práctica. Los socios de CPG pueden ejecutar escenarios dinámicos "what-if", optimizar sus promociones y surtidos, y ver el impacto previsto en los ingresos, colaborando en tiempo real con los equipos homólogos de Pingo Doce.

Impulsado por la plataforma CINDE Connected Retail de SymphonyAI, Pingo Doce combina datos de punto de venta, surtido y lineal en una única capa inteligente. Con ello, se obtiene una moderna plataforma de información monetizable que posibilita tomar las mejores medidas tanto a nivel interno como para los socios de CPG, tienda por tienda, SKU por SKU.

«No solo mejoramos así nuestra forma de trabajar, sino que transformamos también nuestra forma de colaborar», afirma Francisco Soure, director ejecutivo de Digital e Innovación de Pingo Doce. «SymphonyAI aporta a nuestros equipos y proveedores una visión compartida de lo que está sucediendo, así como acciones impulsadas por IA para tomar mejores decisiones juntos, más rápido.»

Con este movimiento se marca un hito de modernización en la colaboración de merchandising y CPG de Pingo Doce, trayendo la IA y una mayor interactividad a su modelo de insights-as-a-service. Pingo Doce está aprovechando la IA para aportar velocidad, precisión y la capacidad de tomar decisiones más inteligentes y rápidas alineados con los socios de CPG, y CINDE cumple los tres requisitos.

CINDE ofrecerá a los ejecutivos vías para evitar los cuellos de botella analíticos mediante consultas en lenguaje natural y respuestas instantáneas. Los equipos de recibirán recomendaciones claras para apoyar la toma de decisiones para ajustar promociones y surtidos. Por primera vez, los socios de CPG podrán explorar el rendimiento a nivel de tienda en tiempo real, con lo que podrán alinearse y acelerar el crecimiento conjunto.

«Pingo Doce no solo está adoptando las inteligencias artificiales, sino que la está utilizando como ventaja competitiva», afirma Manish Choudhary, presidente de SymphonyAI Retail-CPG. «Están redefiniendo el significado de la innovación en el comercio minorista: perspectiva en tiempo real, datos compartidos y respuestas más rápidas en todos los eslabones de la cadena de valor.»

Acerca de Pingo Doce

Pingo Doce forma parte del grupo Jerónimo Martins, con más de 230 años de experiencia en el negocio de la alimentación. El grupo Jerónimo Martins opera más de 5700 tiendas en Portugal, Polonia, Colombia y Eslovaquia. https://www.jeronimomartins.com/en/.

Acerca de SymphonyAI

SymphonyAI diseña aplicaciones verticales de IA para ayudar a que las empresas afronten sus retos más complejos y de mayor valor, como evitar los delitos financieros, mejorar el rendimiento de las tiendas e impulsar la eficiencia de producción. Con la confianza de más de 2000 clientes empresariales en todo el mundo, incluidas 200 de las principales instituciones financieras, los 25 principales CPG y muchos de los mayores supermercados y fabricantes industriales a nivel internacional, SymphonyAI aporta aplicaciones entrenadas en el dominio y agentes prediseñados, listos para trabajar desde el primer día. Más información en www.symphonyai.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.