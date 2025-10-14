"B-Logic' debuteert bij Kingpins Amsterdam

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--In een gedurfde stap om denim opnieuw vorm te geven, bundelen vijf baanbrekende bedrijven — Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela en The LYCRA Company — hun krachten om B-Logic: The Logical Future of Denim te lanceren tijdens Kingpins Amsterdam, op 15–16 oktober. Bezoekers van SugarFactory kunnen de duurzame collectie denim en weefsels op de tussenverdieping bekijken.

B-Logic, afkorting van Being Logical, is een visionaire samenwerking die een doordachte en rationele aanpak bij de ontwikkeling van de volgende generatie moderne, duurzame denim volgt. Elke beslissing, van de vezelkeuze tot de uiteindelijke samenstelling, is genomen met doelgerichtheid, harmonie en verantwoordelijkheid, waardoor de industrie een duurzaam pad vooruit kan inslaan.

