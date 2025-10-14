-

"B-Logic' debuteert bij Kingpins Amsterdam

Vijf bedrijven bundelen krachten om denim opnieuw uit te vinden en duurzame oplossingen te presenteren

original In a bold move toward redefining denim, five trailblazing companies — Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela, and The LYCRA Company — are joining forces to launch B-Logic: The Logical Future of Denim at Kingpins Amsterdam, October 15 – 16, 2025.

In a bold move toward redefining denim, five trailblazing companies — Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela, and The LYCRA Company — are joining forces to launch B-Logic: The Logical Future of Denim at Kingpins Amsterdam, October 15 – 16, 2025.

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--In een gedurfde stap om denim opnieuw vorm te geven, bundelen vijf baanbrekende bedrijven — Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela en The LYCRA Company — hun krachten om B-Logic: The Logical Future of Denim te lanceren tijdens Kingpins Amsterdam, op 15–16 oktober. Bezoekers van SugarFactory kunnen de duurzame collectie denim en weefsels op de tussenverdieping bekijken.

B-Logic, afkorting van Being Logical, is een visionaire samenwerking die een doordachte en rationele aanpak bij de ontwikkeling van de volgende generatie moderne, duurzame denim volgt. Elke beslissing, van de vezelkeuze tot de uiteindelijke samenstelling, is genomen met doelgerichtheid, harmonie en verantwoordelijkheid, waardoor de industrie een duurzaam pad vooruit kan inslaan.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Izaskun Hernanz
Izaskun.Hernanz@lycra.com

Industry:

The LYCRA Company

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Izaskun Hernanz
Izaskun.Hernanz@lycra.com

More News From The LYCRA Company

Samenvatting: The LYCRA Company maakt belangrijke benoemingen in het management bekend

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, wereldwijd marktleider in de ontwikkeling van vezel- en technologieoplossingen voor de kleding- en persoonlijke verzorgingsindustrie, heeft vandaag twee strategische leiderschapsbeslissingen aangekondigd om innovatie en groei te versnellen. Robert Johnston is gepromoveerd tot Chief Operating Officer vanuit zijn vorige functie als Executive Vice President Operations, en Doug Kelliher is benoemd tot Executive Vice President Product. Kelliher z...

Samenvatting: The LYCRA Company ‘ZET ALLES IN’ op Intertextile Shanghai

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, wereldwijd marktleider in de ontwikkeling van vezel- en technologieoplossingen voor de kleding- en persoonlijke verzorgingsindustrie, is opnieuw aanwezig op Intertextile Shanghai (2-4 september) waar het zijn exclusieve wereldwijde en recente deniminnovatie voorvertoont. Voor het eerst beschikt de stand van het bedrijf over een open co-creatieruimte die is ontworpen om samenwerking te bevorderen. Vier belangrijke partners uit de sector delen...

Samenvatting: CEO's van The LYCRA Company en Qore® betreden beiden het podium van de Global Fashion Summit

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, een wereldleider in de ontwikkeling van duurzame vezels en oplossingen voor de kledingindustrie, kondigde vandaag aan dat Gary Smith, CEO van het bedrijf, spreker is op de Global Fashion Summit: Kopenhagen Editie 2025. Hij wordt op het podium vergezeld door Jon Veldhouse, CEO van Qore®, de producent van QIRA®, een volgende generatie butaandiol (BDO). BDO is een belangrijk ingrediënt in de bio-afgeleide LYCRA®-vezel, die later dit jaar wordt...
Back to Newsroom