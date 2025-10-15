TRU Simulation et US Aviation Academy signent un contrat d'achat avec cinq simulateurs de réalité virtuelle Veris pour le Cessna Skyhawk, marquant ainsi une première commande de flotte et une entrée sur le marché des avions à voilure fixe

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Lors de la National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), TRU Simulation + Training Inc., une société Textron Inc. (NYSE :TXT) et filiale de Textron Aviation Inc., a annoncé un contrat avec l'US Aviation Academy pour l'achat de cinq simulateurs de réalité virtuelle (RV) Veris pour le Cessna Shyhawk, fabriqués par TRU Simulation. Ce contrat historique fait pénétrer le Veris sur le marché de la formation des avions à voilure fixe et constitue la première commande de laflotte de TRU Simulation pour des dispositifs de formation en réalité virtuelle (RV). L'US Aviation Academy dispose d'une option d'achat ultérieure pour dix unités supplémentaires dans le cadre de ce contrat, soulignant ainsi leur engagement commun à faire progresser la formation des pilotes grâce à une simulation en réalité virtuelle de pointe.

« Le Veris inaugure une nouvelle ère dans la formation au pilotage en révolutionnant l'apprentissage des pilotes, et nous sommes fiers de soutenir l'US Aviation Academy dans sa mission de préparation des pilotes grâce à la simulation immersive », a déclaré Jerry Messaris, vice-président et directeur général de TRU Simulation. « Ce contrat souligne la demande croissante de solutions de formation de nouvelle génération, et nous sommes prêts à voir le Veris devenir un élément essentiel du programme de formation de l'US Aviation Academy. »

L'US Aviation Academy propose des formations aux pilotes professionnels, aux techniciens aéronautiques et aux régulateurs de vol. Les simulateurs seront livrés au centre de formation de l'académie à Denton, au Texas, où ils contribueront à faire davantage progresser l'expérience reconnue de l'académie en matière de formation au pilotage.

« Nous sommes très heureux d'être le premier client du simulateur de réalité virtuelle Veris pour le Cessna Shyhawk », a déclaré Mike Sykes, CEO et fondateur de l'US Aviation Academy. « L'intégration du Veris à nos programmes de formation améliorera considérablement l'expérience d'apprentissage grâce à sa technologie de pointe, et permettra aux futurs aviateurs de gagner en confiance et en compétences dès le premier jour. »

Le simulateur de réalité virtuelle Veris pour le Cessna Skyhawk est conçu pour répondre aux normes FTD (Flight Training Device) de niveau 7 de la FAA et dispose d'un cockpit entièrement configuré reproduisant les instruments et les commandes du Cessna Skyhawk. En outre, l'appareil est équipé d'une avionique Garmin G1000NXi authentique, offrant aux participants un environnement de formation particulièrement stimulant et réaliste, avec ou sans casque.

Le Veris repose sur une conception entièrement nouvelle qui allie les fonctionnalités de pointe d'un simulateur de vol complet (FFS) à une technologie de réalité virtuelle immersive permettant aux pilotes de naviguer en toute confiance. Désormais certifié comme appareil d'entraînement au vol de niveau 7 par la Federal Aviation Administration (FAA), le Veris est conçu pour répondre aux normes de l'AESA relatives aux appareils d'entraînement au vol de niveau 3, et l'entreprise prévoit d'obtenir cette certification à la fin de l'année.

À propos de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., une filiale de Textron Aviation Inc., est un fournisseur de premier plan de dispositifs de formation haute fidélité et de simulateurs de vol complets pour l’industrie aéronautique. Engagée en faveur de l’excellence et de l’innovation, TRU Simulation se positionne à la pointe de la technologie de simulation de vol depuis plus d’une décennie. Nos solutions sur mesure permettent aux pilotes de naviguer en toute confiance dans le ciel, tandis que notre technologie de pointe assure des expériences de formation à la fois sûres et réalistes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.TRUSimulation.com.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons les voyages aériens. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une entreprise de Textron Inc. permet aux talents collectifs de ses marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d’offrir à nos clients la meilleure expérience d’aviation. Avec sa gamme exhaustive, couvrant les avions d’affaires, les turbopropulseurs, les pistons hautes performances, les missions spéciales, les produits d’entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et s’appuie sur une main-d’œuvre ayant produit plus de la moitié de tous les appareils d’aviation générale dans le monde. Nos clients, issus de plus de 170 pays, comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service client digne de confiance, pour offrir des vols abordables et flexibles. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan, telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques ; ces énoncés ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs.

À propos de l'US Aviation Academy

Fondée en 2006, l'US Aviation Academy propose une formation de classe mondiale aux pilotes, techniciens et régulateurs de vol. Grâce à une flotte de plus de 200 avions et de multiples centres de formation, l'US Aviation est l'un des établissements de formation au pilotage les plus importants et les plus réputés des États-Unis. L'US Aviation Academy collabore avec de grandes compagnies aériennes, l'US Air Force, des établissements universitaires, des MRO et des constructeurs aéronautiques en proposant une formation axée sur la carrière qui prépare les élèves à réussir dans l'industrie aéronautique. L'académie est reconnue pour son approche innovante, son engagement envers la sécurité et sa volonté de former la nouvelle génération de professionnels de l'aviation. Pour devenir pilote de ligne, technicien aéronautique ou régulateur, rendez-vous sur www.usaviationacademy.com.

