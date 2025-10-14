-

“B-Logic” debutta al Kingpins Amsterdam

Cinque aziende si riuniscono per reinventare il denim e presentare soluzioni sostenibili

original In a bold move toward redefining denim, five trailblazing companies — Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela, and The LYCRA Company — are joining forces to launch B-Logic: The Logical Future of Denim at Kingpins Amsterdam, October 15 – 16, 2025.

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--In un'audace iniziativa per ridefinire il denim, cinque aziende innovative — Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela e The LYCRA Company — uniscono le forze per lanciare B-Logic: The Logical Future of Denim al Kingpins Amsterdam, il 15 e 16 ottobre. I visitatori della Sugar Factory potranno esplorare la collezione sostenibile di denim e tessuti sul piano mezzanino.

Abbreviazione di Being Logical, B-Logic è una collaborazione visionaria che adotta un approccio riflessivo e razionale allo sviluppo del denim moderno e sostenibile di nuova generazione. Ogni decisione, dalla selezione delle fibre alla costruzione finale, è stata presa con proposito, armonia e responsabilità, offrendo al settore un percorso più sostenibile per il futuro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Izaskun Hernanz
Izaskun.Hernanz@lycra.com

Industry:

The LYCRA Company

