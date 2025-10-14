「B-Logic」首度亮相Kingpins Amsterdam展會

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為重新定義牛仔產業，五家開創性企業：Circulose、iTextiles®、Labor Made Inc.、Neela與The LYCRA Company，將於10月15日至16日携手在阿姆斯特丹市 Kingpins Amsterdam展會推出「B-Logic：牛仔產業的必然未來」。Sugar Factory的參觀者可在展區夾層樓深入了解永續的牛仔與梭織面料系列。

B-Logic（源自「Being Logical」縮寫）是一個前瞻性的合作項目，以深思熟慮且理性的方式開發新一代流行、永續牛仔。從纖維選材到最終製程，每項決策皆秉持目的明確、和諧共存與責任擔當的原則，為產業開創更永續的發展之路。

展現永續風格

B-Logic系列精選九款造型，涵蓋上衣、下裝、牛仔與梭織單品。靈感源自1920至1940年代經典牛仔與工裝風格，以更現代、極簡手法重新演繹經典牛仔，在美觀與環保理念之間取得平衡。

面料核心價值

B-Logic系列融合以下突破性材料與技術：

牛仔的變革

B-Logic的使命不僅僅是發布新品，更要開啟牛仔創新紀元並推進循環經濟發展。五位合作者將先進科技、永續理念與設計、敘事相融合，提出時尚應是「新生、美感與意義」的循環的願景，挑戰服飾是廢棄品的觀念，重新定義其為持久、有價值且環保的存在。

本系列描繪了未來牛仔的藍圖：由創造者協作共塑全方位、負責任的模式：

「我們很榮幸與Circulose、iTextiles®、Labor Made Inc.及Neela合作，共同證明永續發展並非折中，而是創新的催化劑。」The LYCRA Company全球產品類別（牛仔、梭織品與成衣）總監Ebru Ozaydin表示。「透過精心設計與市場對接，將可再生纖維融入可靠的布料中，我們已證明永續發展兼具美學價值與商業效益。B-Logic 實證了牛仔以及時尚產業，能夠實現可再生、可擴展且具使命性的轉型。」

合作商們請將於10月15日下午2時在Jeanius Hub商談B-Logic的發展，或親臨Kingpins Amsterdam展會任一參展企業展位。

關於The LYCRA Company

The LYCRA Company 是全球頂尖的纖維與技術解決方案供應商，服務於服裝與個人護理產業。我們致力於運用可再生原料、前消費回收材料及後消費回收材料，提供可永續產品，減少廢棄物排放並為循環經濟打造基礎。總部位於美國特拉華州威明頓市，旗下擁有LYCRA®、LYCRA HyFit® 、LYCRA® T400® 、 COOLMAX® 、 THERMOLITE® 、 ELASPAN® 、SUPPLEX® 及 TACTEL®等品牌。The LYCRA Company憑藉滿足消費者對舒適度與持久性的需求的獨特創新技術，為其消費性產品創造附加價值。欲了解更多資訊，請瀏覽 thelycracompany.com。

LYCRA® 是The LYCRA Company的商標。

關於 Circulose

Circulose是一家瑞典永續科技公司，其研發的專利工藝能回收纖維素紡織廢料，將之轉化成名為CIRCULOSE®的新型材料。《快公司》（Fast Company）雜誌曾將Circulose（前身為Renewcell）評選為2021年全球最具創新力企業，該公司亦榮獲2023年改變世界創意獎。CIRCULOSE®亦入選《時代》雜誌2020年度百大最佳發明。這家屢獲殊榮的公司由斯德哥爾摩皇家理工學院的創新者於2012年創立，該公司的願景是實現時尚產業的循環轉型。欲了解更多資訊，請造訪www.circulose.com。

CIRCULOSE®是Circulose的商標。

關於 Neela

Neela by Sapphire Fibres Ltd. 是巴基斯坦 Sapphire 集團旗下的牛仔紡織廠，專為全球時尚品牌提供永續創新的面料解決方案。自2016年創立以來，憑藉尖端技術與符合倫理的設計理念，其多元化的面料系列聚焦先進結構、環保纖維及前衛設計美學，服務於美國和歐洲客戶。

關於 Labor Made Inc.

Labor Made Inc是一家總部位於日本廣島的策略設計、創新與行銷顧問公司。該公司憑藉逾三十年專業知識與市場洞察，融合創意設計、創新思維、品牌塑造及文化內涵，從纖維到成品，打造客製化、以人為本的解決方案與產品系列，為客戶帶來深遠影響力。

關於 iTextiles®

iTextiles®是一家成立於2006年的頂尖紡織解決方案企業，掌控從纖維到面料和化學品的完整價值鏈。該公司與全球供應商、製造商及零售商合作，為時尚服裝、工作服、軍用及家用紡織品領域提供永續、創新且高效能的解決方案。透過聚焦創新與品質，我們協助合作夥伴及整個紡織產業加速創造更多價值。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。