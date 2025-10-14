« B-Logic » fait ses débuts au salon Kingpins Amsterdam

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’une initiative audacieuse visant à redéfinir le denim, cinq entreprises pionnières, Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela et The LYCRA Company, s’associent pour lancer B-Logic: The Logical Future of Denim au salon Kingpins Amsterdam, les 15 et 16 octobre. Les visiteurs de Sugar Factory peuvent découvrir la collection durable de denim et de tissus au niveau de la mezzanine.

Abréviation de Being Logical, B-Logic est une collaboration visionnaire qui adopte une approche réfléchie et rationnelle pour développer la prochaine génération de denim moderne et durable. Chaque décision, du choix des fibres à la fabrication finale, a été prise avec détermination, harmonie et responsabilité, offrant à l’industrie une voie plus durable pour l’avenir.

Mettre en valeur un style durable

La collection B-Logic propose neuf looks sélectionnés avec soin, comprenant des hauts, des bas, des jeans et des tissus, pour hommes et femmes. Inspirés des looks emblématiques du denim et des vêtements de travail des années 1920 à 1940, ces vêtements offrent une version plus moderne et minimaliste du denim classique, alliant esthétique et intégrité environnementale.

À l’intérieur du tissu

La collection B-Logic intègre les matériaux et technologies révolutionnaires suivants :

Les fibres de la marque LYCRA ® apportent un confort extensible à B-Logic. Disponible dans le commerce plus tard cette année et composée à 70 % d’ingrédients d’origine végétale, la fibre renouvelable LYCRA ® EcoMade est une solution prête à l’emploi qui offre des performances équivalentes à celles des fibres traditionnelles. Sont également présentés : la fibre LYCRA ® ADAPTIV, la fibre LYCRA ® T400 ® et la technologie textile LYCRA ® DUAL COMFORT.

apportent un confort extensible à B-Logic. Disponible dans le commerce plus tard cette année et composée à 70 % d’ingrédients d’origine végétale, la fibre renouvelable LYCRA EcoMade est une solution prête à l’emploi qui offre des performances équivalentes à celles des fibres traditionnelles. Sont également présentés : la fibre LYCRA ADAPTIV, la fibre LYCRA T400 et la technologie textile LYCRA DUAL COMFORT. CIRCULOSE® Viscose et CIRCULOSE® Lyocell apportent une innovation circulaire à la collection. Tous deux sont fabriqués à partir de CIRCULOSE®, un matériau pionnier entièrement issu de textiles en coton 100 % recyclés. Grâce à une technologie de pointe, les déchets de coton sont transformés en une pâte et des fibres douces et de haute qualité, offrant le même toucher luxueux que les matériaux vierges tout en bouclant la boucle des déchets textiles. Les fibres fabriquées avec CIRCULOSE® s’harmonisent parfaitement avec les fibres de base de cette collection : regenagri et U.S. Cotton.

Le denim réinventé

B-Logic va au-delà du simple lancement d’un produit : il inaugure une nouvelle ère d’innovation dans le domaine du denim et fait progresser la circularité. En associant science de pointe et durabilité au design et à la narration, les cinq collaborateurs présentent une vision de la mode comme un cycle de renouveau, de beauté et d’utilité, remettant en question la notion de vêtement jetable et la recadrant comme durable, précieuse et consciente.

Cette collection représente le modèle du denim de demain, une approche réfléchie et responsable façonnée par la collaboration de ses créateurs :

Circulose : une entreprise suédoise de technologie durable qui dispose d’un procédé breveté permettant de recycler les déchets textiles cellulosiques et de les transformer en un nouveau matériau appelé CIRCULOSE ® .

une entreprise suédoise de technologie durable qui dispose d’un procédé breveté permettant de recycler les déchets textiles cellulosiques et de les transformer en un nouveau matériau appelé CIRCULOSE . iTextiles ® : le catalyseur stratégique qui aligne les partenaires, les technologies et les opportunités de marché afin de garantir que B-Logic ait un impact significatif sur l’ensemble du secteur.

le catalyseur stratégique qui aligne les partenaires, les technologies et les opportunités de marché afin de garantir que B-Logic ait un impact significatif sur l’ensemble du secteur. Labor Made Inc. : une agence de conseil en design qui allie innovation, créativité et savoir-faire artisanal. Son fondateur, Gordon Muir, a conçu la collection B-Logic.

: une agence de conseil en design qui allie innovation, créativité et savoir-faire artisanal. Son fondateur, Gordon Muir, a conçu la collection B-Logic. Neela : un fabricant de tissus basé au Pakistan qui donne vie à ces innovations en les intégrant dans des tissus et des vêtements alliant style, fonctionnalité et responsabilité.

un fabricant de tissus basé au Pakistan qui donne vie à ces innovations en les intégrant dans des tissus et des vêtements alliant style, fonctionnalité et responsabilité. The LYCRA Company : leader mondial dans le développement de solutions innovantes et durables en matière de fibres et de technologies pour l’industrie textile.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc. et Neela afin de prouver que la durabilité n’est pas un compromis, mais un catalyseur d’innovation », déclare Ebru Ozaydin, directrice mondiale de la catégorie produits denim, tissus et prêt-à-porter chez The LYCRA Company. « En intégrant des fibres renouvelables dans des tissus responsables grâce à une conception réfléchie et à une adaptation au marché, nous avons prouvé que la durabilité apporte à la fois beauté et valeur commerciale. B-Logic démontre que le denim, tout comme la mode, peut être renouvelable, évolutif et utile. »

Les différents collaborateurs discuteront de B-Logic le 15 octobre à 14 h au Jeanius Hub, ou rendez-vous sur les stands de l’une des entreprises exposantes au salon Kingpins Amsterdam.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de fibres et de solutions technologiques pour les industries de l’habillement et des soins personnels, et s’engage à proposer des produits durables utilisant des ingrédients renouvelables, recyclés avant et après consommation, qui réduisent les déchets et contribuent à mettre en place une économie circulaire. Basée à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, elle détient les marques LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. The LYCRA Company apporte une valeur ajoutée aux produits de ses clients en proposant des innovations uniques qui répondent aux besoins des consommateurs en matière de confort et de performances durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur thelycracompany.com.

LYCRA® est une marque commerciale de The LYCRA Company.

À propos de Circulose

Circulose est une entreprise suédoise spécialisée dans les technologies durables qui a mis au point un procédé breveté permettant de recycler les déchets textiles cellulosiques et de les transformer en un nouveau matériau appelé CIRCULOSE®. Fast Company a désigné Circulose (anciennement Renewcell) comme l’une des entreprises les plus innovantes au monde en 2021 et elle a remporté les 2023 World Changing Ideas Awards. CIRCULOSE® a également été inclus dans la liste des 100 meilleures inventions de 2020 TIME Magazine. Fondée en 2012 par des innovateurs de l’Institut royal de technologie KTH de Stockholm, cette entreprise primée a pour vision de rendre la mode circulaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.circulose.com.

CIRCULOSE® est une marque déposée de Circulose.

À propos de Neela

Neela by Sapphire Fibres Ltd. est une usine de denim du groupe Sapphire basée au Pakistan, spécialisée dans les solutions textiles durables et innovantes pour les marques de mode mondiales. Créée en 2016, grâce à des technologies de pointe et une approche éthique du design, sa gamme diversifiée de tissus se concentre sur des constructions avancées, des fibres écologiques et une esthétique avant-gardiste pour ses clients aux États-Unis et en Europe.

À propos de Labor Made Inc.

Labor Made Inc. est un cabinet de conseil stratégique en design, innovation et marketing basé à Hiroshima, au Japon. Fort de plus de 30 ans d’expertise et de connaissance du marché, il combine design créatif, innovation, stratégie de marque et culture pour élaborer des solutions et des collections sur mesure, centrées sur l’humain, de la fibre au sol, qui ont un impact significatif pour ses clients.

À propos d’iTextiles®

iTextiles® est une entreprise leader dans le domaine des solutions textiles, fondée en 2006, qui gère l’ensemble de la chaîne de valeur, des fibres aux tissus et aux produits chimiques. En partenariat avec des fournisseurs, des fabricants et des détaillants mondiaux, nous fournissons des solutions durables, innovantes et performantes dans les domaines de la mode, des vêtements de travail, de l’armée et des textiles de maison. L’accent que nous mettons sur l’innovation et la qualité contribue à accélérer la création de valeur pour nos partenaires et l’industrie textile en général.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.