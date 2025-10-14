“B-Logic” estreia-se na Kingpins Amsterdam

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Em uma iniciativa ousada para redefinir o jeans, cinco empresas pioneiras — Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela e The LYCRA Company — estão unindo forças para lançar a B-Logic: o futuro lógico do jeans na Kingpins Amsterdam, de 15 a 16 de outubro. Os visitantes da Sugar Factory podem explorar a coleção sustentável de jeans (denim) e tecidos no mezanino.

Abreviação de Being Logical (Ser Lógico), a B-Logic é uma colaboração visionária que adota uma abordagem ponderada e racional para desenvolver a próxima geração de jeans modernos e sustentáveis. Todas as decisões, desde a seleção das fibras até a confecção final, foram tomadas com propósito, harmonia e responsabilidade, oferecendo à indústria um caminho mais sustentável a seguir.

Apresentando um estilo sustentável

A coleção B-Logic apresenta nove looks selecionados — incluindo tops, calças, jeans e tecidos — para homens e mulheres. Inspiradas nos looks icônicos de jeans e roupas de trabalho das décadas de 1920 a 1940, essas peças oferecem uma versão mais moderna e minimalista do jeans clássico, equilibrando a estética com a integridade ambiental.

Por dentro do tecido

A coleção B-Logic integra os seguintes materiais e tecnologias inovadores:

As fibras da marca LYCRA ® proporcionam conforto e elasticidade à B-Logic. Disponível comercialmente ainda este ano e feita com 70% de insumos vegetais, a fibra renovável LYCRA ® EcoMade é uma solução pronta para uso que oferece desempenho equivalente ao da fibra tradicional. Também apresentadas: fibra LYCRA ® ADAPTIV, fibra LYCRA ® T400 ® e tecnologia de tecido LYCRA ® DUAL COMFORT.

proporcionam conforto e elasticidade à B-Logic. Disponível comercialmente ainda este ano e feita com 70% de insumos vegetais, a fibra renovável LYCRA EcoMade é uma solução pronta para uso que oferece desempenho equivalente ao da fibra tradicional. Também apresentadas: fibra LYCRA ADAPTIV, fibra LYCRA T400 e tecnologia de tecido LYCRA DUAL COMFORT. A viscose CIRCULOSE® e o Lyocell CIRCULOSE® trazem inovação circular para a coleção. Ambos são feitos com CIRCULOSE®, um material pioneiro produzido inteiramente a partir de tecidos de algodão 100% descartados. Por meio de tecnologia avançada, os resíduos de algodão são transformados em polpa e fibras macias e de alta qualidade, oferecendo a mesma sensação luxuosa dos materiais virgens, ao mesmo tempo em que fecham o ciclo dos resíduos têxteis. As fibras feitas com CIRCULOSE® funcionam em harmonia com as fibras fundamentais desta coleção: regenagri e algodão americano.

Denim reimaginado

A B-Logic vai além do lançamento de um produto — ela inaugura uma nova era de inovação em denim e promove a circularidade. Ao combinar ciência avançada e sustentabilidade com design e narrativa, os cinco colaboradores apresentam uma visão da moda como um ciclo de renovação, beleza e propósito, desafiando a noção de que as roupas são descartáveis e reformulando-a como duradoura, valiosa e consciente.

A coleção representa o projeto para o jeans do futuro — uma abordagem cuidadosa e responsável moldada pela colaboração de seus criadores:

Circulose – uma empresa sueca de tecnologia sustentável com um processo patenteado que permite a reciclagem de resíduos têxteis celulósicos, transformando-os em um novo material chamado CIRCULOSE ® .

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc. e Neela para mostrar que sustentabilidade não é um compromisso — é um catalisador para a inovação”, disse Ebru Ozaydin, diretora global de Categoria de Produtos – Jeans, Tecidos Planos e RTW, da The LYCRA Company. “Ao integrar fibras renováveis em tecidos responsáveis por meio de design cuidadoso e alinhamento com o mercado, demonstramos que a sustentabilidade proporciona tanto beleza quanto valor para os negócios. A B-Logic prova que o jeans — e a moda — podem ser renováveis, escaláveis e com propósito.”

Os colaboradores discutirão a B-Logic no dia 15 de outubro, às 14h (11h, horário de Brasília) no Jeanius Hub, ou poderão visitar os estandes de qualquer uma das empresas expositoras na Kingpins Amsterdam.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é líder global no fornecimento de soluções em fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis ​​utilizando ingredientes renováveis ​​e reciclados pré e pós-consumo, que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, a empresa detém as marcas LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. A LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes, oferecendo inovações exclusivas que atendem às necessidades do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

Sobre a Circulose

A Circulose é uma empresa sueca de tecnologia sustentável que desenvolveu um processo patenteado que permite a reciclagem de resíduos têxteis celulósicos, transformando-os em um novo material chamado CIRCULOSE®. A Fast Company nomeou a Circulose (anteriormente Renewcell) como uma das Empresas Mais Inovadoras do Mundo em 2021, e ela foi vencedora do prêmio World Changing Ideas Awards em 2023. O CIRCULOSE® também foi incluído na lista das 100 Melhores Invenções de 2020 da revista TIME. Fundada por inovadores do Instituto Real de Tecnologia KTH de Estocolmo em 2012, a empresa premiada tem como visão tornar a moda circular. Para saber mais, visite www.circulose.com.

CIRCULOSE® é uma marca registrada da Circulose.

Sobre a Neela

A Neela by Sapphire Fibres Ltd. é uma fábrica de jeans do grupo Sapphire, sediada no Paquistão, especializada em soluções de tecidos sustentáveis ​​e inovadores para marcas de moda globais. Fundada em 2016, com tecnologias de ponta e uma abordagem de design ético, sua diversificada linha de tecidos concentra-se em construções avançadas, fibras ecológicas e estética de design vanguardista para clientes nos EUA e na Europa.

Sobre a Labor Made Inc.

A Labor Made Inc. é uma consultoria estratégica de design, inovação e marketing com sede em Hiroshima, Japão. Com mais de 30 anos de experiência e conhecimento de mercado, a empresa combina design criativo, inovação, branding e cultura para desenvolver soluções e coleções personalizadas, centradas nas pessoas, do fio ao produto final, gerando impacto significativo para seus clientes.

Sobre a iTextiles®

A iTextiles® é uma empresa líder em soluções têxteis fundada em 2006, que gerencia toda a cadeia de valor — desde as fibras até os tecidos e produtos químicos. Em parceria com fornecedores, fabricantes e varejistas globais, oferecemos soluções sustentáveis, inovadoras e de alto desempenho para os setores de moda, vestuário profissional, militar e têxteis para o lar. Nosso foco em inovação e qualidade contribui para acelerar a geração de valor para nossos parceiros e para toda a indústria têxtil.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.