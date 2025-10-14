“B-Logic” debuta en Kingpins Amsterdam

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--En un movimiento audaz hacia la redefinición del denim, cinco empresas pioneras (Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela y The LYCRA Company) aúnan esfuerzos para lanzar B-Logic: El futuro lógico del denim en Kingpins Amsterdam, el 15 y 16 de octubre. Los visitantes de Sugar Factory pueden explorar la colección sustentable de denim y tejidos en el entrepiso.

B-Logic, abreviatura de Being Logical, es una colaboración visionaria que adopta un enfoque reflexivo y racional para desarrollar la próxima generación de denim moderno y sostenible. Cada decisión, desde la selección de la fibra hasta la confección final, se tomó de manera deliberada, con armonía y responsabilidad para ofrecerle a la industria un camino hacia el futuro más sostenible.

Mostrar el estilo sostenible

La colección B-Logic presenta nueve looks seleccionados (que abarcan tops, pantalones, denim y tejidos) para hombre y mujer. Inspiradas en icónicos looks denim y de ropa de trabajo de las décadas de 1920 a 1940, estas prendas ofrecen una versión más moderna y minimalista del denim clásico, para lograr un equilibrio de la estética con la integridad ambiental.

En la tela

La colección B-Logic integra los siguientes materiales y tecnologías innovadores:

El denim, rediseñado

B-Logic va más allá del lanzamiento de un producto: marca el comienzo de una nueva era en la innovación del denim y promueve la circularidad. Al fusionar la ciencia avanzada y la sostenibilidad con el diseño y la narrativa, los cinco colaboradores presentan una visión de la moda como un ciclo de renovación, belleza y propósito, desafiando la idea de la ropa como algo desechable y redefiniéndola como algo duradero, valioso y consciente.

La colección representa el modelo para el denim del futuro: un enfoque reflexivo y responsable moldeado por la colaboración de sus creadores:

Circulose : Una empresa sueca de tecnología sostenible con un proceso patentado que permite el reciclaje de residuos textiles celulósicos, transformándolos en un nuevo material llamado CIRCULOSE ® .

Una empresa sueca de tecnología sostenible con un proceso patentado que permite el reciclaje de residuos textiles celulósicos, transformándolos en un nuevo material llamado CIRCULOSE . iTextiles ® : El facilitador estratégico que alinea socios, tecnologías y oportunidades de mercado para garantizar que B-Logic genere un impacto significativo en toda la industria.

El facilitador estratégico que alinea socios, tecnologías y oportunidades de mercado para garantizar que B-Logic genere un impacto significativo en toda la industria. Labor Made Inc. : Una consultoría de diseño que combina la innovación con la creatividad y la artesanía; su fundador, Gordon Muir, diseñó la colección B-Logic.

: Una consultoría de diseño que combina la innovación con la creatividad y la artesanía; su fundador, Gordon Muir, diseñó la colección B-Logic. Neela : Un fabricante de telas con sede en Pakistán que da vida a estas innovaciones tejiéndolas en telas y prendas que equilibran estilo, función y responsabilidad.

Un fabricante de telas con sede en Pakistán que da vida a estas innovaciones tejiéndolas en telas y prendas que equilibran estilo, función y responsabilidad. The LYCRA Company : Líder mundial en el desarrollo de soluciones de fibra y tecnología sostenibles e innovadoras para la industria de la confección.

“Es un placer colaborar con Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc. y Neela para demostrar que la sostenibilidad no es una concesión, sino un catalizador de la innovación”, afirmó Ebru Ozaydin, directora global de la categoría de producto de denim, tejidos y prêt-à-porter de The LYCRA Company. “Al integrar fibras renovables en tejidos responsables mediante un diseño minucioso y una adaptación al mercado, hemos demostrado que la sostenibilidad aporta belleza y valor comercial. B-Logic demuestra que el denim, y la moda, pueden ser renovables, escalables y con un propósito”.

Los colaboradores conversarán sobre B-Logic el 15 de octubre a las 2:00 p.m. en el Jeanius Hub o pueden visitarse los stands de cualquiera de las empresas expositoras en Kingpins Amsterdam.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company es un proveedor líder mundial de soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la confección y el cuidado personal, comprometido con ofrecer productos sostenibles que utilizan ingredientes renovables, reciclados pre y posconsumo que reducen los residuos y contribuyen a la circularidad. Con sede en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, es propietaria de las marcas de LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. The LYCRA Company aporta valor a los productos de sus clientes al ofrecer innovaciones únicas que satisfacen sus necesidades de comodidad y rendimiento duradero. Más información en thelycracompany.com.

LYCRA® es una marca comercial de The LYCRA Company.

Acerca de Circulose

Circulose es una empresa sueca de tecnología sostenible que desarrolló un proceso patentado que permite el reciclaje de residuos textiles celulósicos, transformándolos en un nuevo material llamado CIRCULOSE® . Fast Company designó a Circulose (anteriormente Renewcell) como una de las empresas más innovadoras del mundo en 2021 y fue ganadora de los premios World Changing Ideas Awards de 2023. CIRCULOSE® también fue incluida en la lista de los 100 Mejores Inventos de 2020 de la revista TIME. Fundada por innovadores del KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo en 2012, la visión de esta galardonada empresa es lograr una moda circular. Para obtener más información, visite www.circulose.com.

CIRCULOSE® es una marca comercial de Circulose.

Acerca de Neela

Neela by Sapphire Fibres Ltd. es una fábrica de denim del grupo Sapphire con sede en Pakistán, especializada en soluciones textiles sostenibles e innovadoras para marcas de moda globales. Fundada en 2016, con tecnologías de vanguardia y un enfoque de diseño ético, su diversificada gama de telas se centra en construcciones avanzadas, fibras ecológicas y una estética vanguardista para clientes de Estados Unidos y Europa.

Acerca de Labor Made Inc.

Labor Made Inc. es una consultora de diseño estratégico, innovación y marketing con sede en Hiroshima, Japón. Con más de 30 años de experiencia y conocimiento del mercado, combina diseño creativo, innovación, branding y cultura para crear soluciones y colecciones personalizadas y centradas en el ser humano, desde la fibra hasta el suelo, que generan un impacto significativo para sus clientes.

Acerca de iTextiles®

iTextiles® es una empresa líder en soluciones textiles, fundada en 2006, que gestiona toda la cadena de valor, desde fibras hasta telas y productos químicos. En colaboración con proveedores, fabricantes y minoristas globales, ofrecemos soluciones sostenibles, innovadoras y de alto rendimiento en moda, ropa de trabajo, textiles militares y para el hogar. Nuestro enfoque en la innovación y la calidad impulsa la creación de valor para nuestros socios y la industria textil en general.

