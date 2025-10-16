Hyper onthult HyperSpace Trackpad Pro: het eerste hoogwaardige haptische trackpad voor Microsoft Windows

ANAHEIM, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Hyper®, de maker van innovatieve technische accessoires voor makers en intensieve gebruikers, heeft vandaag op Kickstarter de lancering aangekondigd van zijn baanbrekende HyperSpace™ Trackpad Pro, het meest geavanceerde trackpad in de branche speciaal ontworpen voor gebruikers van Microsoft® Windows®. Het trackpad van de volgende generatie beschikt over geavanceerde piëzo-haptiek, full-force sensing-technologie en een diepgaande personalisatie-ervaring, waardoor gebruikers hun productiviteits- en creatieve apps volledig anders kunnen bewerken.

“Nu ongeveer 70 procent van de desktops en laptops op Windows draait, hebben gebruikers lang gewacht op een hoogwaardig extern trackpad dat de uitzonderlijke precisie en haptische ervaring biedt die ze nodig hebben in een trackpad,” aldus Gabi Iorio, directeur wereldwijde marketing en verkoop bij Hyper.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.