TRU Simulation y US Aviation Academy firman un acuerdo de compra de cinco simuladores de realidad virtual Cessna Skyhawk Veris, lo que representa el primer pedido de flota y su debut en el mercado de ala fija

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Durante la Convención y Exhibición de Aviación Comercial (NBAA-BACE) de la Asociación Nacional de Aviación Comercial, TRU Simulation + Training Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT) y filial de Textron Aviation Inc., anunció el acuerdo con US Aviation Academy por la compra de cinco simuladores de realidad virtual (RV) Cessna Skyhawk Veris de TRU Simulation. Este acuerdo histórico introduce el Veris en el mercado de entrenamiento de ala fija y representa el primer pedido de flota de dispositivos de entrenamiento de RV de TRU Simulation. US Aviation Academy tiene la opción de adquirir diez unidades adicionales en el futuro como parte del acuerdo, lo que pone de realce el compromiso compartido de impulsar la formación de pilotos mediante simulación de RV de vanguardia.

“El Veris representa una nueva era en el entrenamiento de vuelo al revolucionar la forma en que los pilotos aprenden y es un orgullo apoyar a US Aviation Academy en su misión de mejorar la preparación de los pilotos mediante simulación inmersiva”, afirmó Jerry Messaris, vicepresidente y director general de TRU Simulation. “Este acuerdo pone de relieve la creciente demanda de soluciones de entrenamiento de última generación y estamos listos para que el Veris se convierta en una parte integral del programa de capacitación de US Aviation Academy”.

US Aviation Academy ofrece capacitación para pilotos profesionales, técnicos aeronáuticos y despachadores de aeronaves. Los simuladores se entregarán en las instalaciones de entrenamiento de la Academia en Denton, Texas, donde fortalecerán la prestigiosa experiencia de entrenamiento de vuelo de la academia.

“Estamos encantados de ser el cliente de lanzamiento del simulador de realidad virtual Cessna Skyhawk Veris”, afirmó Mike Sykes, director ejecutivo y fundador de US Aviation Academy. “La integración de Veris en nuestros programas de formación mejorará considerablemente la experiencia de aprendizaje gracias a su tecnología avanzada, lo que ayudará a los futuros aviadores a desarrollar confianza y competencia desde el primer día”.

El simulador de realidad virtual Cessna Skyhawk Veris está diseñado para cumplir con los estándares de nivel 7 de los dispositivos de entrenamiento de vuelo (FTD) de la FAA y cuenta con una cabina completamente configurada que replica la instrumentación y los controles del Cessna Skyhawk. Además, el dispositivo está equipado con aviónica Garmin G1000NXi auténtica, lo que ofrece a los aprendices un entorno de entrenamiento muy atractivo y realista, con o sin auriculares.

El Veris es un diseño completamente nuevo que combina las características líderes de la industria de un simulador de vuelo completo (FFS) con tecnología de realidad virtual inmersiva para que los pilotos puedan navegar los cielos con confianza. Certificado como Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo de Nivel 7 por la Administración Federal de Aviación (FAA), el Veris está diseñado para cumplir con los estándares de Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo de Nivel 3 de la EASA y la compañía espera obtener la certificación de la EASA a finales de este año.

Acerca de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., una filial de Textron Aviation Inc., es un proveedor líder de dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para la industria de la aviación. Con un fuerte compromiso con la excelencia y la innovación, TRU Simulación está a la vanguardia de la tecnología de simulación de vuelo durante más de una década. Nuestras soluciones de simulador personalizadas permiten a los pilotos navegar por los cielos con confianza, mientras que nuestra tecnología de punta garantiza experiencias de entrenamiento seguras y realistas. Para obtener más información, visite www.TRUSimulation.com.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos el vuelo hacia nuevas alturas. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc., ha puesto en valor el talento colectivo de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia en aviación a nuestros clientes. Con una gama que abarca desde jets ejecutivos, turbohélices y aviones de alto rendimiento, hasta productos de misión especial, defensa y entrenamiento militar, Textron Aviation cuenta con el portafolio de productos de aviación más versátil y completo del mundo; su fuerza laboral ha producido más de la mitad de todas las aeronaves de aviación general a nivel mundial. En más de 170 países, los clientes confían en nuestro legendario rendimiento, y en la fiabilidad y versatilidad que acompañan nuestra red global de servicio al cliente, pensada para ofrecer una experiencia de vuelo adaptable y accesible. Para obtener más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Ciertas afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa son previsiones de futuro que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

Acerca de US Aviation Academy

Fundada en 2006, US Aviation Academy ofrece capacitación de primer nivel para pilotos, técnicos y despachadores. Con una flota de más de 200 aeronaves y múltiples centros de entrenamiento, US Aviation es una de las instituciones de entrenamiento de vuelo más grandes y respetadas de Estados Unidos. US Aviation Academy colabora con las principales aerolíneas, la Fuerza Aérea de EE. UU., instituciones universitarias, MRO y fabricantes de aeronaves para ofrecer una capacitación orientada a la carrera profesional que prepara a los estudiantes para el éxito en la industria de la aviación. La academia es conocida por su enfoque innovador, su compromiso con la seguridad y su dedicación a formar a la próxima generación de profesionales de la aviación. Para aprender cómo convertirse en piloto de línea aérea, técnico de aeronaves o despachador, visite www.usaviationacademy.com.

