„B-Logic“ feiert Premiere auf der Kingpins Amsterdam

In einem mutigen Schritt zur Neudefinition von Denim bündeln fünf wegweisende Unternehmen – Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc., Neela und The LYCRA Company – ihre Kräfte, um B-Logic: The Logical Future of Denim auf der Kingpins Amsterdam vom 15. bis 16. Oktober zu präsentieren. Besucher der Sugar Factory können die nachhaltige Denim- und Gewebekollektion auf der Mezzanine-Ebene erkunden.

B-Logic, kurz für Being Logical, ist eine visionäre Zusammenarbeit, die einen durchdachten sowie rationalen Ansatz für die Entwicklung der nächsten Generation moderner, nachhaltiger Denims verfolgt. Jede Entscheidung, von der Faserwahl bis zur finalen Verarbeitung, wurde zielgerichtet, mit Harmonie und Verantwortung getroffen, um der Branche einen nachhaltigeren Weg aufzuzeigen.

Präsentation einer nachhaltigen Mode

Die B-Logic-Kollektion umfasst neun kuratierte Looks – von Oberteilen und Hosen über Denim bis hin zu Webware – sowohl für Damen als auch für Herren. Inspiriert von kultigen Denim- und Workwear-Looks der 1920er bis 1940er Jahre bietet diese Kollektion eine moderne sowie minimalistische Interpretation klassischer Denim-Designs, die Ästhetik mit ökologischer Integrität verbinden.

Einblick ins Stoffinnere

Die B-Logic-Kollektion integriert die folgenden bahnbrechenden Materialien und Technologien:

LYCRA ® -Markenfasern sorgen für komfortablen Stretch in der B-Logic-Kollektion. Kommerziell noch in diesem Jahr verfügbar und zu 70 Prozent aus pflanzenbasierten Rohstoffen hergestellt, ist die erneuerbare LYCRA ® -EcoMade-Faser eine direkt einsetzbare Lösung, welche äquivalente Leistung gegenüber herkömmlichen Fasern bietet. Ebenfalls vertreten sind: LYCRA ® -ADAPTIV-Faser, LYCRA ® -T400 ® -Faser und LYCRA ® -DUAL COMFORT-Gewebetechnologie.

Denim neu gedacht

B-Logic geht über eine Produkteinführung hinaus. Die Initiative läutet eine neue Ära der Denim-Innovation ein und stärkt die Kreislauffähigkeit. Durch das Verbinden fortschrittlicher Wissenschaft und Nachhaltigkeit mit Design sowie Storytelling präsentieren die fünf Kooperationspartner eine Vision von Mode als Zyklus der Erneuerung, Schönheit und Zielgerichtetheit. Damit wird die Vorstellung von Bekleidung als Wegwerfprodukt hinterfragt und stattdessen als dauerhaft, wertvoll sowie bewusst dargestellt.

Die Kollektion bildet die Blaupause für den Denim von morgen. Dieser durchdachte und verantwortungsvolle Ansatz ist geprägt durch die Zusammenarbeit seiner Erschaffer:

Circulose : Ein schwedisches Unternehmen für nachhaltige Technologien mit einem patentierten Verfahren zur Wiederverwertung von Zellulose-Textilabfällen, die in das neue Material mit dem Namen CIRCULOSE ® umgewandelt werden.

Ein schwedisches Unternehmen für nachhaltige Technologien mit einem patentierten Verfahren zur Wiederverwertung von Zellulose-Textilabfällen, die in das neue Material mit dem Namen CIRCULOSE umgewandelt werden. iTextiles ® : Der strategische Koordinator, der Partner, Technologien und Marktchancen zusammenführt, um sicherzustellen, dass B-Logic branchenweit Wirkung erzielt.

Der strategische Koordinator, der Partner, Technologien und Marktchancen zusammenführt, um sicherzustellen, dass B-Logic branchenweit Wirkung erzielt. Labor Made Inc . : Eine Designberatung, die Innovation mit Kreativität und Handwerk verbindet und deren Gründer Gordon Muir die B-Logic-Kollektion entwarf.

: Eine Designberatung, die Innovation mit Kreativität und Handwerk verbindet und deren Gründer Gordon Muir die B-Logic-Kollektion entwarf. Neela : Ein pakistanischer Stoffhersteller, der die Innovationen in Stoffe sowie Kleidungsstücke umsetzt und dabei Stil, Funktion sowie Verantwortung ausbalanciert.

Ein pakistanischer Stoffhersteller, der die Innovationen in Stoffe sowie Kleidungsstücke umsetzt und dabei Stil, Funktion sowie Verantwortung ausbalanciert. The LYCRA Company : Ein globaler Marktführer im Bereich der Entwicklung nachhaltiger und innovativer Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsindustrie.

„Wir sind begeistert, mit Circulose, iTextiles®, Labor Made Inc. sowie Neela zusammenzuarbeiten, um zu beweisen, dass Nachhaltigkeit kein Kompromiss ist – sie ist ein Katalysator für Innovation“, sagte Ebru Ozaydin, Globale Leiterin Produktkategorie – Denim, Wovens und RTW bei The LYCRA Company. „Indem wir erneuerbare Fasern in verantwortungsvolle Gewebe integrieren und dies durch durchdachtes Design sowie Marktorientierung unterstützen, haben wir bewiesen, dass Nachhaltigkeit sowohl Ästhetik als auch wirtschaftlichen Nutzen liefert. B-Logic demonstriert, dass Denim – und Mode – erneuerbar, skalierbar und zielgerichtet sein kann.”

Die Kooperationspartner präsentieren B-Logic am 15. Oktober um 14:00 Uhr im Jeanius Hub. Alternativ können Besucher die Stände der teilnehmenden Unternehmen auf der Kingpins Amsterdam besuchen.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein führender globaler Anbieter von Faser- sowie Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie. Das Unternehmen engagiert sich für nachhaltige Produkte auf Basis erneuerbarer sowie vor- und nachverbrauchter Rohstoffe, die Abfall reduzieren sowie die Kreislauffähigkeit fördern. Mit Hauptsitz in WILMINGTON, DELAWARE, besitzt das Unternehmen die Marken LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® und TACTEL®. The LYCRA Company steigert den Wert der Produkte seiner Kundschaft durch einzigartige Innovationen, welche Komfort und dauerhafte Leistungsfähigkeit bieten. Weitere Informationen finden Sie auf thelycracompany.com.

LYCRA® ist eine Marke von The LYCRA Company.

Über Circulose

Circulose ist ein schwedisches Unternehmen, das nachhaltige Technologien mit einem patentierten Verfahren zur Wiederverwertung von Zellulose-Textilabfällen entwickelt, die in das neue Material mit dem Namen CIRCULOSE® umgewandelt werden. Fast Company ernannte Circulose (ehemals Renewcell) 2021 zu einem der weltweit innovativsten Unternehmen und war einer der Gewinner der „World Changing Ideas Awards 2023“. CIRCULOSE® wurde in TIME Magazines Liste der „100 Best Inventions 2020“ aufgenommen. Das 2012 von Innovatoren des KTH Royal Institute of Technology Stockholm gegründete, preisgekrönte Unternehmen verfolgt die Vision, Mode zirkulär zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.circulose.com.

CIRCULOSE® ist eine Marke von Circulose.

Über Neela

Neela by Sapphire Fibres Ltd. ist eine Denim-Weberei der Sapphire-Gruppe mit Sitz in Pakistan und spezialisiert auf nachhaltige, innovative Stofflösungen für globale Modemarken. Gegründet 2016, nutzt Neela modernste Technologien sowie einen ethischen Designansatz. Das vielfältige Stoffangebot konzentriert sich auf fortschrittliche Konstruktionen, umweltfreundliche Fasern und designorientierte Ästhetik für Kunden in den USA und Europa.

Über Labor Made Inc.

Labor Made Inc. ist eine strategische Design-, Innovations- und Marketingberatung mit Sitz in Hiroshima, Japan. Mit über 30 Jahren Erfahrung kombiniert das Unternehmen kreatives Design, Innovation, Markenbildung sowie Kultur, um maßgeschneiderte, menschenzentrierte Lösungen und Kollektionen von der Faser bis zum Endprodukt zu entwickeln sowie einen nachhaltigen Mehrwert für Kunden zu schaffen.

Über iTextiles®

iTextiles® ist ein führendes Textilunternehmen, gegründet 2006, das die gesamte Wertschöpfungskette von Fasern über Stoffe bis zu Chemikalien managt. In Zusammenarbeit mit globalen Lieferanten, Herstellern sowie Händlern bietet iTextiles® nachhaltige, innovative und leistungsstarke Lösungen für Mode, Arbeitskleidung, militärische Zwecke sowie Heimtextilien. Unser Fokus auf Innovation und Qualität beschleunigt die Wertschöpfung für Partner sowie die Textilbranche insgesamt.

