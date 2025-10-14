“B-Logic”于阿姆斯特丹Kingpins展会重磅首发

美国特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为重塑牛仔行业格局、引领可持续创新潮流，五家行业先锋企业——Circulose、iTextiles®、Labor Made Inc.、Neela以及The LYCRA Company——将于10月15日至16日联合发布“B-Logic：牛仔的理性未来”，发布场地位于阿姆斯特丹Kingpins展会。届时，参观者可于展会场地Sugar Factory的夹层区域参观这一可持续牛仔及机织面料系列。

“B-Logic”全称“Being Logical”，是一项以理性思维为核心的前瞻性合作项目，旨在以深思熟虑、循序渐进的方式打造新一代现代化可持续牛仔面料。从纤维选择到成品制作的每一个环节，皆秉持目的明确、协调统一与责任担当的原则，为牛仔行业开辟更可持续的创新之路。

演绎可持续时尚风尚

“B-Logic”系列呈现九款精心甄选的造型，涵盖男女装上装、下装、牛仔及机织面料。设计灵感汲取自20世纪20至40年代的经典牛仔与工装造型，并以现代简约的设计手法重新演绎经典，在美学表达与环境责任之间实现和谐平衡。

面料之道

“B-Logic”系列凝聚多项突破性材料与前沿技术：

牛仔新纪元

“B-Logic”不仅是一项产品发布，更标志着牛仔创新与循环再生的新篇章。该项目将前沿科技与可持续理念融入设计与创意表达之中，五大合作伙伴携手呈现一个关于时尚的全新愿景——让服饰成为融合再生、美感与使命的循环体系，打破“一次性时尚”的传统观念，重新定义服装的恒久价值与理性美学。

该系列为未来牛仔时尚描绘出清晰蓝图——以理性思考与责任理念为核心，由五大合作伙伴携手共创，诠释可持续发展的全新方向：

The LYCRA Company全球产品类别总监——牛仔、机织及成衣业务负责人Ebru Ozaydin表示：“我们非常高兴能与Circulose、iTextiles®、Labor Made Inc.和Neela携手合作，证明可持续发展并非妥协之举，而是激发创新的动力源泉。通过在设计与市场导向中融入可再生纤维与负责任面料，我们证明了可持续不仅能带来美感，也能创造商业价值。‘B-Logic’展示了牛仔——乃至整个时尚产业——同样可以实现可再生、可扩展且富有意义的未来。

五大合作伙伴将于10月15日14:00在Jeanius Hub举办专题分享会，深入探讨“B-Logic”项目；参会者亦可前往阿姆斯特丹Kingpins展会上各参展企业展位，了解更多精彩内容。

关于The LYCRA Company

The LYCRA Company是全球领先的纤维与技术解决方案供应商，服务于服装及个护行业，致力于以可再生原料以及消费前、消费后回收材料打造可持续产品，减少浪费并助力循环经济的发展。公司总部位于美国特拉华州威尔明顿，旗下拥有LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA®T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®以及TACTEL®等知名品牌。The LYCRA Company通过独特的创新技术，为客户产品注入独特价值，满足消费者对舒适性与持久性能的双重追求。详情请访问thelycracompany.com。

LYCRA® 是The LYCRA Company的商标。

关于Circulose

是一家来自瑞典的可持续科技企业，凭借自主研发的专利工艺，实现了纤维素类纺织废料的高效回收与再生，将其转化为全新材料CIRCULOSE®公司（前身为 Renewcell）于 2021 年入选《Fast Company》“全球最具创新力公司”榜单，并荣获2023年World Changing Ideas Awards大奖；其核心材料CIRCULOSE®亦被《时代》杂志评为“2020 年全球百项最佳发明”之一。Circulose由瑞典皇家理工学院（KTH Royal Institute of Technology）的一支创新团队于2012年创立，秉持“让时尚实现循环”的愿景，致力于推动全球时尚产业的可持续转型。更多信息请访问www.circulose.com。

CIRCULOSE®为Circulose的注册商标。

关于Neela

Neela是巴基斯坦Sapphire集团旗下Sapphire Fibres Ltd.的牛仔面料品牌，专注为全球时尚品牌提供可持续、创新的面料解决方案。公司成立于2016年，凭借行业领先的技术实力与负责任的设计理念，推出多元化的面料产品系列，涵盖先进织造工艺、环保纤维及前瞻性时尚设计美学，服务于美国与欧洲等主要市场。

关于Labor Made Inc.

Labor Made Inc.是一家总部位于日本广岛的战略设计、创新与营销咨询公司。凭借逾30年的行业经验与深厚的市场洞察，公司将创意设计、创新理念、品牌战略与文化价值有机融合，从纤维到成品，为客户量身打造以人为本的定制化方案与系列产品，助力品牌实现持久且深远的影响力。

关于iTextiles®

iTextiles®成立于2006年，是一家领先的纺织解决方案企业，业务涵盖从纤维、面料到化学品的全产业链管理。公司与全球供应商、制造商及零售商紧密合作，专注为时尚、工装、军用及家用纺织等领域提供可持续、创新且高性能的解决方案。凭借对创新与品质的长期坚持，iTextiles®持续为合作伙伴创造价值，并推动全球纺织行业的高质量与可持续发展。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。