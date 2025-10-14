“B-Logic”于阿姆斯特丹Kingpins展会重磅首发
五家企业携手重塑牛仔行业新格局，展示可持续创新解决方案
美国特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为重塑牛仔行业格局、引领可持续创新潮流，五家行业先锋企业——Circulose、iTextiles®、Labor Made Inc.、Neela以及The LYCRA Company——将于10月15日至16日联合发布“B-Logic：牛仔的理性未来”，发布场地位于阿姆斯特丹Kingpins展会。届时，参观者可于展会场地Sugar Factory的夹层区域参观这一可持续牛仔及机织面料系列。
“B-Logic”全称“Being Logical”，是一项以理性思维为核心的前瞻性合作项目，旨在以深思熟虑、循序渐进的方式打造新一代现代化可持续牛仔面料。从纤维选择到成品制作的每一个环节，皆秉持目的明确、协调统一与责任担当的原则，为牛仔行业开辟更可持续的创新之路。
演绎可持续时尚风尚
“B-Logic”系列呈现九款精心甄选的造型，涵盖男女装上装、下装、牛仔及机织面料。设计灵感汲取自20世纪20至40年代的经典牛仔与工装造型，并以现代简约的设计手法重新演绎经典，在美学表达与环境责任之间实现和谐平衡。
面料之道
“B-Logic”系列凝聚多项突破性材料与前沿技术：
- LYCRA®品牌纤维为“B-Logic”系列带来卓越的舒适弹力。今年稍晚即将上市的可再生LYCRA®EcoMade纤维采用70%植物基原料制成，可在保持与传统纤维相同性能的同时，提供更具可持续性的替代方案。系列还融入LYCRA®ADAPTIV纤维、LYCRA®T400®纤维以及LYCRA®DUAL COMFORT面料技术。
- CIRCULOSE®Viscose与CIRCULOSE®Lyocell为该系列注入循环创新理念。两者均采用CIRCULOSE®制成——这是一种由100%废弃棉质纺织品打造的开创性材料。通过先进技术，废棉被转化为柔软且高品质的浆料与纤维，触感与原生材料同样奢华，同时有效实现纺织废料的循环再生。采用CIRCULOSE®制成的纤维与本系列所选用的基础纤维——regenagri棉与美国棉（U.S. Cotton）——相得益彰。
牛仔新纪元
“B-Logic”不仅是一项产品发布，更标志着牛仔创新与循环再生的新篇章。该项目将前沿科技与可持续理念融入设计与创意表达之中，五大合作伙伴携手呈现一个关于时尚的全新愿景——让服饰成为融合再生、美感与使命的循环体系，打破“一次性时尚”的传统观念，重新定义服装的恒久价值与理性美学。
该系列为未来牛仔时尚描绘出清晰蓝图——以理性思考与责任理念为核心，由五大合作伙伴携手共创，诠释可持续发展的全新方向：
- Circulose ：一家来自瑞典的可持续科技公司，凭借其专利工艺实现了纤维素纺织废料的循环再生，将其转化为全新材料CIRCULOSE®。
- iTextiles® ：作为战略推动者，负责整合合作伙伴、前沿技术与市场机遇，确保 “B-Logic” 项目在行业内产生深远而切实的影响。
- Labor Made Inc .：一家将创新理念与创意设计及精湛工艺相融合的设计咨询公司，其创始人Gordon Muir亲自担纲“B-Logic”系列的设计。
- Neela ：总部位于巴基斯坦的面料制造商，通过将创新成果融入兼具风格、功能与责任感的面料与成衣中，让这些创意真正化为现实。
- The LYCRA Company ：全球领先的纤维与技术创新企业，致力于为服装行业提供可持续、高性能的纤维及解决方案。
The LYCRA Company全球产品类别总监——牛仔、机织及成衣业务负责人Ebru Ozaydin表示：“我们非常高兴能与Circulose、iTextiles®、Labor Made Inc.和Neela携手合作，证明可持续发展并非妥协之举，而是激发创新的动力源泉。通过在设计与市场导向中融入可再生纤维与负责任面料，我们证明了可持续不仅能带来美感，也能创造商业价值。‘B-Logic’展示了牛仔——乃至整个时尚产业——同样可以实现可再生、可扩展且富有意义的未来。
五大合作伙伴将于10月15日14:00在Jeanius Hub举办专题分享会，深入探讨“B-Logic”项目；参会者亦可前往阿姆斯特丹Kingpins展会上各参展企业展位，了解更多精彩内容。
关于The LYCRA Company
The LYCRA Company是全球领先的纤维与技术解决方案供应商，服务于服装及个护行业，致力于以可再生原料以及消费前、消费后回收材料打造可持续产品，减少浪费并助力循环经济的发展。公司总部位于美国特拉华州威尔明顿，旗下拥有LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA®T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®以及TACTEL®等知名品牌。The LYCRA Company通过独特的创新技术，为客户产品注入独特价值，满足消费者对舒适性与持久性能的双重追求。详情请访问thelycracompany.com。
LYCRA® 是The LYCRA Company的商标。
关于Circulose
是一家来自瑞典的可持续科技企业，凭借自主研发的专利工艺，实现了纤维素类纺织废料的高效回收与再生，将其转化为全新材料CIRCULOSE®公司（前身为 Renewcell）于 2021 年入选《Fast Company》“全球最具创新力公司”榜单，并荣获2023年World Changing Ideas Awards大奖；其核心材料CIRCULOSE®亦被《时代》杂志评为“2020 年全球百项最佳发明”之一。Circulose由瑞典皇家理工学院（KTH Royal Institute of Technology）的一支创新团队于2012年创立，秉持“让时尚实现循环”的愿景，致力于推动全球时尚产业的可持续转型。更多信息请访问www.circulose.com。
CIRCULOSE®为Circulose的注册商标。
关于Neela
Neela是巴基斯坦Sapphire集团旗下Sapphire Fibres Ltd.的牛仔面料品牌，专注为全球时尚品牌提供可持续、创新的面料解决方案。公司成立于2016年，凭借行业领先的技术实力与负责任的设计理念，推出多元化的面料产品系列，涵盖先进织造工艺、环保纤维及前瞻性时尚设计美学，服务于美国与欧洲等主要市场。
关于Labor Made Inc.
Labor Made Inc.是一家总部位于日本广岛的战略设计、创新与营销咨询公司。凭借逾30年的行业经验与深厚的市场洞察，公司将创意设计、创新理念、品牌战略与文化价值有机融合，从纤维到成品，为客户量身打造以人为本的定制化方案与系列产品，助力品牌实现持久且深远的影响力。
关于iTextiles®
iTextiles®成立于2006年，是一家领先的纺织解决方案企业，业务涵盖从纤维、面料到化学品的全产业链管理。公司与全球供应商、制造商及零售商紧密合作，专注为时尚、工装、军用及家用纺织等领域提供可持续、创新且高性能的解决方案。凭借对创新与品质的长期坚持，iTextiles®持续为合作伙伴创造价值，并推动全球纺织行业的高质量与可持续发展。
