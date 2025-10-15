Comcast Technology Solutions e Deutsche Telekom collaborano per offrire un Wi-Fi avanzato per l'intera casa in Europa

PHILADELPHIA e BONN, Germania--(BUSINESS WIRE)--Comcast Technology Solutions (CTS), una divisione di Comcast che offre innovazioni multimediali e di connettività a livello globale, ha annunciato oggi l'avvio di un'importante collaborazione con Deutsche Telekom (DT), volta a introdurre un'innovativa tecnologia mesh Wi-Fi per l'intera casa in Europa.

Questa partnership strategica riunisce la piattaforma mesh WiFi basata su cloud di Comcast, già distribuita su larga scala in America del Nord e in Europa, con la forza del mercato europeo di DT, in modo da offrire una connettività fluida e intelligente in tutta la casa. La soluzione consente ai clienti di usufruire di una copertura Wi-Fi affidabile e in grado di ottimizzarsi automaticamente, che si adegua in modo dinamico all'utilizzo di dispositivi e alla disposizione domestica.

"Con il continuo aumento delle aspettative per una connettività domestica senza problemi, ci concentriamo sull'offerta di soluzioni ad alte prestazioni e affidabili in grado di rispondere a tali esigenze", ha affermato Pedro Bandeira, Senior Vice President of Product and New Business presso Deutsche Telekom. "La comprovata tecnologia di Comcast sostiene la notra idea di una banda larga pronta al futuro".

Una soluzione Wi-Fi sviluppata per affidabilità, innovazione e uso su larga scala

La piattaforma di connettività di CTS include agenti mesh sia per gateway che per extender, orchestrazione cloud ospitata e una suite di API pubbliche che si integrano facilmente con i sistemi back-end e quelli rivolti ai clienti di DT. In particolare, la soluzione supporta sia le infrastrutture broadband pre-esistenti che quelle moderne, garantendo la retrocompatibilità e aprendo la strada a innovazioni scalabili.

Le principali funzionalità:

Ottimizzazione del Wi-Fi in tempo reale inclusi band steering, selezione dinamica dei canali e copertura affidabile su tutti i dispositivi presenti in casa.

inclusi band steering, selezione dinamica dei canali e copertura affidabile su tutti i dispositivi presenti in casa. Analisi e controllo ospitati nel cloud forniti tramite flussi di dati.

forniti tramite flussi di dati. Integrazione senza problemi nelle piattaforme e app dell'esperienza clienti di DT.

nelle piattaforme e app dell'esperienza clienti di DT. Accesso alla roadmap tecnologica aggiornata di Comcast, che consente un'innovazione continua e miglioramenti futuri delle funzionalità.

La collaborazione definisce inoltre un modello di servizi sul lungo termine per DT, offrendo aggiornamenti software, gestione di release e supporto telemetrico. Avvalendosi della soluzione di Comcast, DT può ottenere un time-to-market migliorato, riducendo al contempo la dipendenza da infrastrutture di fornitori legacy.

"Siamo orgogliosi di dare il via a una nuova fase della nostra relazione con Deutsche Telekom in Europa attraverso questa innovativa soluzione Wi-Fi", ha affermato Fraser Stirling, Global Chief Product Officer presso Comcast e Sky. "Assieme stiamo definendo un'esperienza di banda larga di prossima generazione scalabile, affidabile e intelligente".

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma di connettività di Comcast Technology Solutions, visitare il sito:

https://www.comcasttechnologysolutions.com/connected-living

Per ulteriori informazioni su Deutsche Telekom, visitare il sito:

https://www.telekom.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.