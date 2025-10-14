「B-Logic」、キングピンズ・アムステルダムでデビュー

デラウェア州ウィルミントン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デニムを再定義する大胆な取り組みとして、Circulose、iTextiles®、Labor Made Inc.、Neela、そしてザ・ライクラ・カンパニーの5社が手を組み、「B-Logic：The Logical Future of Denim」を10月15日〜16日に開催される「キングピンズ・アムステルダム」で発表します。会場となるSugar Factoryの中2階では、デニムおよび織物のサステナブル コレクションをご覧いただけます。

「Being Logical（論理的であること）」を略したB-Logicは、次世代のモダンでサステナブルなデニム開発に向け、思慮深く理性的なアプローチをとる先見的なコラボレーションです。繊維の選定から最終仕立てに至るまで、すべての決定が目的意識、調和、そして責任をもって行われており、業界により持続可能な道筋を示しています。

サステナブルなスタイルの提案

B-Logicコレクションは、トップス、ボトムス、デニム、織物など、男女向けに厳選された9種類のルックを展開しています。1920年代から1940年代の象徴的なデニムおよびワークウェアスタイルに着想を得たこれらのアイテムは、クラシックなデニムをよりモダンかつミニマルに再解釈し、美しさと環境への配慮を両立しています。

ファブリックの内側にあるもの

B-Logicコレクションには、次の画期的な素材とテクノロジーが採用されています。

デニムの再構築

B-Logicは単なる製品発表にとどまらず、デニムのイノベーションにおける新時代を切り開き、循環型社会の実現を推進します。先端科学とサステナビリティをデザインとストーリーテリングに融合させることで、5社のパートナーは、ファッションを「再生・美・目的」の循環として捉え、衣服を使い捨てとみなす概念に挑戦し、長く価値ある意識的な存在へと再定義しています。

このコレクションは、未来のデニムの姿を示すものであり、その創り手たちの協働によって生み出された、思慮深く責任あるアプローチを体現しています。

「Circulose、iTextiles®、Labor Made Inc.、Neelaと協働し、サステナビリティは妥協ではなく、イノベーションを生み出す原動力であることを証明できたことを大変うれしく思います」と、ザ・ライクラ・カンパニーのグローバル プロダクト カテゴリー ディレクター（デニム、織物、既製服部門担当）であるエブル・オザイディン氏は述べています。「再生可能なファイバーを、考え抜かれたデザインと市場の整合性を通じて責任あるファブリックに統合することで、サステナビリティが美しさとビジネス価値の両方をもたらすことを実証しました。B-Logicは、デニム、そしてファッションが再生可能で、拡張性があり、目的を持つものであることを示しています。」

協業各社は、10月15日午後2時に「Jeanius Hub」でB-Logicについてディスカッションを行います。また、「キングピンズ・アムステルダム」では、出展各社のブースにてそれぞれの取り組みをご覧いただけます。

ザ・ライクラ・カンパニーについて

ザ・ライクラ・カンパニーは、アパレルおよびパーソナルケア業界向けに、ファイバーおよびテクノロジーソリューションを提供する世界的リーディングカンパニーです。再生可能原料や消費前・消費後のリサイクル素材を使用したサステナブル製品の提供を通じて、廃棄物の削減と循環型社会の実現に取り組んでいます。米国デラウェア州ウィルミントンに本社を置き、LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®、TACTEL®といったブランドを保有しています。ザ・ライクラ・カンパニーは、快適さと持続的な性能を求める消費者ニーズに応える独自のイノベーションを通じて、顧客製品に新たな価値を提供しています。詳細は thelycracompany.comをご覧ください。

LYCRA® はザ・ライクラ・カンパニーの商標です。

Circuloseについて

Circuloseは、セルロース系繊維廃棄物をリサイクルして新素材CIRCULOSE®へと再生する特許技術を開発した、スウェーデンのサステナブル テクノロジー企業です。Fast Company誌では、Circulose（旧称Renewcell）が2021年の「World’s Most Innovative Companies」の1社に選出され、2023年には「World Changing Ideas Awards」を受賞しました。また、CIRCULOSE®はTIME誌の「100 Best Inventions 2020」にも選ばれています。2012年にストックホルムのKTH王立工科大学のイノベーターたちによって設立された同社は、ファッションの循環化を実現することを目指しています。詳細は www.circulose.com をご覧ください。

CIRCULOSE®はCirculoseの商標です。

Neelaについて

Neelaは、パキスタンに拠点を置くSapphireグループのSapphire Fibres Ltd.が運営するデニム工場であり、世界のファッションブランド向けにサステナブルで革新的なファブリックソリューションを提供しています。2016年に設立された同社は、最先端技術と倫理的なデザインアプローチを組み合わせ、米国および欧州の顧客に向けて、高度な構造、環境配慮型ファイバー、そしてファッション性の高いデザインの美学に焦点を当てた多様な生地ラインアップを展開しています。

Labor Made Inc.について

Labor Made Inc.は、日本の広島に本拠を置く戦略的デザイン、イノベーション、およびマーケティングのコンサルティング会社です。30年以上にわたる専門知識と市場洞察力を基に、クリエイティブデザイン、イノベーション、ブランディング、カルチャーを融合し、繊維から製品化に至るまでのプロセスを通じて、クライアントに実質的な価値をもたらす人間中心のソリューションやコレクションを創り上げています。

iTextiles®について

iTextiles®は、2006年に設立されたリーディング・テキスタイルソリューション企業であり、ファイバーから生地、化学製品に至るまで、バリューチェーン全体を統括しています。グローバルなサプライヤー、製造業者、小売業者と連携し、ファッション、ワークウェア、ミリタリー、ホームテキスタイルの各分野において、サステナブルで革新的かつ高性能なソリューションを提供しています。イノベーションと品質へのこだわりを通じて、パートナーおよびテキスタイル業界全体の価値創出を加速しています。

