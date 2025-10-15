Iron Mountain wird offizieller Partner des McLaren Formel-1-Teams

PORTSMOUTH, N.H.--(BUSINESS WIRE)--Iron Mountain, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Informationsmanagement, und McLaren Racing gaben heute bekannt, dass das Unternehmen offizieller Partner des McLaren Formel-1-Teams wird.

Iron Mountain wird eine Schlüsselrolle bei der Transformation des digitalen Erbes von McLaren Racing spielen. Die KI-gestützten digitalen Plattform des Unternehmens wird dazu beitragen, die legendären Archive von McLaren zu nutzen und wertvolle historische Bestände, darunter bahnbrechende Entwürfe, alte Filme und Fotografien in intelligente, dynamische Inhalte umzuwandeln.

Durch die Erhaltung, Digitalisierung und Erschließung dieser reichhaltigen Bestände kann McLaren Racing seine Fans und Partner:innen weltweit mit den Erinnerungen und Momenten verbinden, die die Reise des Teams geprägt haben. Zudem kann das Team seine Fans mit neuen Geschichten noch näher als zuvor an das Geschehen heranführen.

McLaren Racing wird auch von der weltweiten Führungsposition von Iron Mountain im Bereich der sicheren und effizienten Verwaltung von IT-Altgeräten profitieren.

Die Partnerschaft beginnt beim Grand Prix der Vereinigten Staaten 2025. Dann wird das Iron Mountain-Branding auf beiden Rennwagen des McLaren Formel-1-Teams zu sehen sein. Zusätzlich wird es weitere Branding-Touchpoints während der gesamten Saison 2025 und darüber hinaus geben.

Nick Martin, Co-Chief Commercial Officer bei McLaren Racing, sagt: „Unsere Fans stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und wir möchten ihnen unsere traditionsreiche Vergangenheit mit Begeisterung näherbringen. Durch die Integration von Iron Mountain können wir unseren Fans und Partner:innen mehr von der langen Geschichte des Teams näherbringen und gleichzeitig die Marke McLaren Racing ins Rampenlicht rücken.“

Greg McIntosh, Executive Vice President & Chief Commercial Officer bei Iron Mountain, sagte: „Wir sind stolz darauf, mit dem McLaren Formel-1-Team zusammenzuarbeiten, das wie Iron Mountain Innovationsgeist und die Leistungsstärke verkörpert. Unsere KI-gestützte digitale Plattform wird dazu beitragen, neue Erfolgschancen zu eröffnen und die legendären Medien von McLaren Racing zu transformieren. Sie bewahrt diese zeitlosen Inhalte für zukünftige Generationen und verbindet sie mit Fans sowie Partner:innen, um komplett neue Werte zu erschließen.”

Über McLaren Racing

McLaren Racing wurde 1963 vom Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team nahm 1966 an seinem ersten Formel-1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren 22 Formel-1-Weltmeisterschaften, über 200 Grand Prix, dreimal das Indianapolis 500 und beim ersten Versuch die 24 Stunden von Le Mans gewonnen.

McLaren Racing nimmt an vier Rennserien teil. Das Team tritt in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft mit den McLaren-F1-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri, in der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow-McLaren-Fahrern Pato O'Ward, Nolan Siegel und Christian Lundgaard sowie in der F1 Academy mit Ella Lloyd, Mitglied des Fahrerentwicklungsprogramms, an. Das Team nimmt außerdem als McLaren Shadow an der F1 Sim Racing Championship teil.

McLaren ist ein Verfechter der Nachhaltigkeit im Sport und Unterzeichner der UN-Initiative „Sports for Climate Action Commitment“. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2040 Netto-Null zu erreichen und eine vielfältige und integrative Kultur in der Motorsportbranche zu fördern.

McLaren Racing – Offizielle Website

Über Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) genießt das Vertrauen von mehr als 240.000 Kund:innen in 61 Ländern, darunter etwa 95 % der Fortune-1000-Unternehmen, und hilft ihnen dabei, den Wert und die Informationen ihrer Vermögenswerte durch Dienstleistungen zu erschließen, die über die physische und digitale Welt hinausgehen. Das breite Spektrum an Lösungen deckt die Anforderungen der Kund:innen in den Bereichen Informationsmanagement, digitale Transformation, Informationssicherheit, Rechenzentren und Asset-Lebenszyklusmanagement ab. Das langjährige Engagement für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation zur Unterstützung seiner Kund:innen ist die Grundlage für alles, was Iron Mountain tut.

Weitere Informationen über Iron Mountain finden Sie unter www.IronMountain.com.