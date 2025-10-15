Comcast Technology Solutions et Deutsche Telekom s'associent pour proposer en Europe une technologie Wi-Fi de pointe qui couvre toute la maison

PHILADELPHIE & BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Comcast Technology Solutions (CTS), division de Comcast spécialisée dans les innovations médias et connectivité au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui une collaboration majeure aux côtés de Deutsche Telekom (DT) visant à introduire en Europe une nouvelle technologie Mesh de pointe, qui permet d'étendre la couverture Wi-Fi à toute la maison.

Ce partenariat stratégique permet d'associer la plateforme de WiFi Mesh (maillé) hébergée dans le cloud de Comcast (qui est déjà déployée à grande échelle en Amérique du Nord et en Europe) à la force de DT sur le marché européen, dans le but de fournir une connectivité intelligente et fluide dans toute la maison. Avec cette solution, les clients bénéficient d'une couverture WiFi fiable et optimisée automatiquement, capable de s'adapter de manière dynamique à l'utilisation des appareils et à la configuration de leur domicile.

« Face à l'attente croissante d'une connectivité domestique fluide, nous mettons tout en œuvre pour proposer des solutions fiables et performantes à même de répondre à ces besoins », a souligné Pedro Bandeira, Vice-président senior chargé des produits et des nouvelles activités chez Deutsche Telekom. « La technologie reconnue de Comcast conforte notre vision d'un haut débit prêt pour l'avenir ».

Une solution Wi-Fi pensée en termes de fiabilité, d'innovation et d'évolutivité

La plateforme de connectivité CTS inclut des agents maillés pour les passerelles et les prolongateurs, une architecture cloud et une suite d'API publiques qui s'intègrent sans difficulté aux systèmes back-end et clients de DT. Cette solution prend en charge les infrastructures haut débit traditionnelles et modernes, ce qui assure une rétrocompatibilité tout en laissant le champ libre à une innovation évolutive.

Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

Optimisation WiFi en temps réel , avec pilotage de bande, sélection dynamique de canal et couverture fiable sur tous les appareils de la maison.

, avec pilotage de bande, sélection dynamique de canal et couverture fiable sur tous les appareils de la maison. Analyses et contrôles en mode cloud assurés par des flux de données.

assurés par des flux de données. Intégration transparente aux plateformes et applications d'expérience client DT.

aux plateformes et applications d'expérience client DT. Accès à la feuille de route technologique permanente de Comcast, pour une innovation continue et une amélioration régulière des fonctionnalités.

Cette collaboration instaure également un modèle de services à long terme pour DT, qui consiste à fournir des mises à jour logicielles, à gérer les versions et à assurer une assistance pour la télémétrie. Grâce à la solution de Comcast, DT gagne en rapidité de mise sur le marché tout en limitant sa dépendance vis-à-vis de l'infrastructure des fournisseurs traditionnels.

« Nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape dans notre collaboration avec Deutsche Telekom en Europe, à travers cette solution WiFi innovante », a expliqué Fraser Stirling, Directeur mondial des produits chez Comcast et Sky. « Ensemble, nous allons offrir une expérience haut débit nouvelle génération, évolutive, fiable et intelligente ».

