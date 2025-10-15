-

Comcast Technology Solutions en Deutsche Telekom gaan samenwerken om geavanceerde wifi voor het hele huis te leveren in Europa

PHILADELPHIA & BONN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Comcast Technology Solutions (CTS), een divisie van Comcast die wereldwijd innovaties op het gebied van media en connectiviteit levert, heeft vandaag een belangrijke samenwerking met Deutsche Telekom (DT) aangekondigd om geavanceerde WiFi Mesh-technologie voor het hele huis in Europa te introduceren.

Dit strategische partnerschap combineert het cloudgebaseerde WiFi Mesh-platform van Comcast, dat al op grote schaal wordt ingezet in Noord-Amerika en Europa, met de Europese marktpositie van DT om naadloze, intelligente connectiviteit in het hele huis te bieden. Dankzij deze oplossing kunnen klanten genieten van betrouwbare, zelfoptimaliserende wifi-dekking die zich dynamisch aanpast aan het gebruik van apparaten en de indeling van het huis.

“Omdat de verwachtingen voor naadloze connectiviteit thuis blijven groeien, richten we ons op het leveren van hoogwaardige, betrouwbare oplossingen die aan die behoeften voldoen,” aldus Pedro Bandeira, Senior Vicepresident Product en New Business bij Deutsche Telekom."De bewezen technologie van Comcast ondersteunt onze visie op breedband die klaar is voor de toekomst."

Een wifi-oplossing ontworpen voor betrouwbaarheid, innovatie en schaalbaarheid

Het CTS-connectiviteitsplatform omvat mesh-agents voor zowel gateways als extenders, gehoste cloudorkestratie en een reeks openbare API's die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met de back-end- en klantgerichte systemen van DT. Opvallend is dat de oplossing zowel verouderde als moderne breedbandinfrastructuur ondersteunt, waardoor achterwaartse compatibiliteit mogelijk is en de weg wordt vrijgemaakt voor schaalbare innovatie.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Wifi-optimalisatie in real time, inclusief bandsturing, dynamische kanaalselectie en betrouwbare dekking voor apparaten in het hele huis.
  • Cloud-gehoste analyses en controles geleverd via datastromen.
  • Naadloze integratie in de klantervaringsplatforms en apps van DT.
  • Toegang tot Comcast's doorlopende technologische roadmap, waardoor continue innovatie en toekomstige functieverbeteringen mogelijk worden.

Dankzij deze samenwerking ontstaat ook een langetermijnservicemodel voor DT, met software-updates, releasebeheer en telemetrieondersteuning. Door gebruik te maken van de oplossing van Comcast profiteert DT van een snellere marktintroductie en is de afhankelijkheid van verouderde leveranciersinfrastructuur minder groot.

“We zijn er trots op dat we met deze innovatieve wifi-oplossing een nieuwe fase in onze relatie met Deutsche Telekom in Europa kunnen inluiden”, aldus Fraser Stirling, Global Chief Product Officer bij Comcast and Sky. “Samen maken we een breedbandervaring van de volgende generatie mogelijk die schaalbaar, betrouwbaar en intelligent is.”

Ga voor meer informatie over het connectiviteitsplatform van Comcast Technology Solutions naar:
https://www.comcasttechnologysolutions.com/connected-living

Meer informatie over Deutsche Telekom is beschikbaar op:
https://www.telekom.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Cosmides
Comcast Bedrijfscommunicatie
267.207.5279

Industry:

Comcast Technology Solutions

NASDAQ:CMCSA
Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalianDutch

Contacts

Mary Cosmides
Comcast Bedrijfscommunicatie
267.207.5279

More News From Comcast Technology Solutions

Samenvatting: SkyShowtime en Warner Bros. Discovery kondigen belangrijke acquisitieovereenkomst voor programmering aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--SkyShowtime – de volgende geweldige streamingdienst voor Europa – heeft vandaag aangekondigd dat het na een competitief proces de exclusieve Europese rechten heeft verworven voor 21 lokale series van Warner Bros. Discovery, waaronder enkele van de populaire en veelgeprezen shows van HBO Max uit de regio. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal,...

SkyShowtime kondigt officiële lanceringsdatum en programmering aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--De nieuwe streamingdienst SkyShowtime heeft vandaag aangekondigd dat deze officieel van start gaat op 20 september 2022. Hiermee wordt het premiumaanbod van exclusief en iconisch entertainment voor het eerst beschikbaar voor miljoenen huishoudens in heel Europa. SkyShowtime is een joint venture van Comcast (NASDAQ: CMCSA) -moederbedrijf van NBCUniversal en Sky- en Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) en zal op 20 september van start gaan in Denemarken, Finland, Noorwe...

Comcast en ViacomCBS kondigen volledige wettelijke goedkeuring voor SkyShowtime aan

LONDEN & PHILADELPHIA & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) en ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA), hebben vandaag aangekondigd dat SkyShowtime, hun nieuwe streaming joint venture, volledige wettelijke goedkeuring heeft gekregen. Het plan is om te lanceren in meer dan 20 Europese markten, waaronder 90 miljoen woningen later dit jaar. De CEO van SkyShowtime, Monty Sarhan, verklaarde: "We zijn verheugd dat SkyShowtime alle wettelijke goedkeuringen heeft ontvangen en he...
Back to Newsroom