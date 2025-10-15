Comcast Technology Solutions en Deutsche Telekom gaan samenwerken om geavanceerde wifi voor het hele huis te leveren in Europa

PHILADELPHIA & BONN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Comcast Technology Solutions (CTS), een divisie van Comcast die wereldwijd innovaties op het gebied van media en connectiviteit levert, heeft vandaag een belangrijke samenwerking met Deutsche Telekom (DT) aangekondigd om geavanceerde WiFi Mesh-technologie voor het hele huis in Europa te introduceren.

Dit strategische partnerschap combineert het cloudgebaseerde WiFi Mesh-platform van Comcast, dat al op grote schaal wordt ingezet in Noord-Amerika en Europa, met de Europese marktpositie van DT om naadloze, intelligente connectiviteit in het hele huis te bieden. Dankzij deze oplossing kunnen klanten genieten van betrouwbare, zelfoptimaliserende wifi-dekking die zich dynamisch aanpast aan het gebruik van apparaten en de indeling van het huis.

“Omdat de verwachtingen voor naadloze connectiviteit thuis blijven groeien, richten we ons op het leveren van hoogwaardige, betrouwbare oplossingen die aan die behoeften voldoen,” aldus Pedro Bandeira, Senior Vicepresident Product en New Business bij Deutsche Telekom."De bewezen technologie van Comcast ondersteunt onze visie op breedband die klaar is voor de toekomst."

Een wifi-oplossing ontworpen voor betrouwbaarheid, innovatie en schaalbaarheid

Het CTS-connectiviteitsplatform omvat mesh-agents voor zowel gateways als extenders, gehoste cloudorkestratie en een reeks openbare API's die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met de back-end- en klantgerichte systemen van DT. Opvallend is dat de oplossing zowel verouderde als moderne breedbandinfrastructuur ondersteunt, waardoor achterwaartse compatibiliteit mogelijk is en de weg wordt vrijgemaakt voor schaalbare innovatie.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Wifi-optimalisatie in real time , inclusief bandsturing, dynamische kanaalselectie en betrouwbare dekking voor apparaten in het hele huis.

, inclusief bandsturing, dynamische kanaalselectie en betrouwbare dekking voor apparaten in het hele huis. Cloud-gehoste analyses en controles geleverd via datastromen.

geleverd via datastromen. Naadloze integratie in de klantervaringsplatforms en apps van DT.

in de klantervaringsplatforms en apps van DT. Toegang tot Comcast's doorlopende technologische roadmap, waardoor continue innovatie en toekomstige functieverbeteringen mogelijk worden.

Dankzij deze samenwerking ontstaat ook een langetermijnservicemodel voor DT, met software-updates, releasebeheer en telemetrieondersteuning. Door gebruik te maken van de oplossing van Comcast profiteert DT van een snellere marktintroductie en is de afhankelijkheid van verouderde leveranciersinfrastructuur minder groot.

“We zijn er trots op dat we met deze innovatieve wifi-oplossing een nieuwe fase in onze relatie met Deutsche Telekom in Europa kunnen inluiden”, aldus Fraser Stirling, Global Chief Product Officer bij Comcast and Sky. “Samen maken we een breedbandervaring van de volgende generatie mogelijk die schaalbaar, betrouwbaar en intelligent is.”

Ga voor meer informatie over het connectiviteitsplatform van Comcast Technology Solutions naar:

https://www.comcasttechnologysolutions.com/connected-living

Meer informatie over Deutsche Telekom is beschikbaar op:

https://www.telekom.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.