Llama Group : Hotmix Radio s’associe à l’application d’entraînement indoor interactive Kinomap

Llama Group (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM) :

Hotmix, membre de la famille Winamp et l’une des meilleures destinations pour des playlists soigneusement sélectionnées et de haute qualité, a conclu un partenariat stratégique avec Kinomap, l’application interactive d’entraînement indoor pour le cyclisme, la course et l’aviron.

Kinomap a réinventé l’entraînement en intérieur avec plus de 40 000 vidéos d’entraînement réelles filmées sur les plus beaux parcours du monde. Avec 30 à 40 nouveaux itinéraires ajoutés chaque jour et plus de 600 000 kilomètres de parcours géolocalisés dans plus de 200 pays, Kinomap offre à ses utilisateurs la possibilité de découvrir un nouveau trajet chaque jour.

À partir du troisième trimestre 2026, les utilisateurs de Kinomap pourront profiter des 70 stations musicales de Hotmix Radio, soigneusement programmées par des experts, pendant leurs séances d’entraînement. Des playlists dynamiques pour les sessions intensives aux ambiances plus douces pour l’échauffement ou la récupération, Hotmix propose une musique sans interruption ni parole, conçue par des passionnés, pour accompagner chaque session.

« L’entraînement repose autant sur la motivation que sur le mouvement », déclare Philippe Moity, CEO de Kinomap. « En nous associant à Hotmix, nous offrons à nos utilisateurs non seulement les vidéos d’entraînement les plus immersives, mais aussi la puissance de la musique — adaptée pour sublimer chaque sortie à vélo, course ou séance d’aviron. »

« Chez Hotmix, nous croyons que la bonne musique alimente les meilleures expériences », ajoute Alexandre Saboundjian, CEO de Hotmix. « En unissant nos forces avec Kinomap, nos bandes-son soigneusement conçues peuvent désormais inspirer les athlètes pendant leurs entraînements — transformant l’exercice en une aventure émotionnelle et stimulante. »

Prochain Rendez-vous

20 octobre 2025 - Assemblée Générale Extraordinaire

À propos de Hotmix Radio Hotmix propose une sélection de plus de 60 stations musicales personnalisées, accessibles via www.hotmixradio.com et les applications mobiles Hotmix. Conçu pour les vrais amateurs de musique, Hotmix offre une expérience d'écoute authentique et transparente, parfaitement adaptée à votre humeur, votre atmosphère et votre rythme quotidien, que vous soyez chez vous, en voyage, en train de dîner avec des amis ou en train de faire du sport. Élaboré avec passion par nos meilleurs programmateurs humains, chaque flux est soigneusement conçu pour vous offrir une musique qui résonne. Choisissez votre Hotmix. Cliquez et écoutez !

À propos de Kinomap La plus grande plateforme de partage de vidéos géolocalisées. Depuis plus de dix ans, nous développons des applications d’entraînement interactives et immersives dédiées au cyclisme, à la course et à l’aviron indoor. Nous hébergeons des milliers de vidéos de parcours réels en extérieur, permettant de s’entraîner tout en voyageant à travers le monde. Nous connectons les utilisateurs aux plus beaux itinéraires de la planète afin d’offrir une expérience d’entraînement véritablement innovante et immersive.

A propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.