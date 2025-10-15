-

Comcast Technology Solutions y Deutsche Telekom se asocian para ofrecer en Europa WiFi avanzado para todo el hogar

FILADELFIA y BONN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Comcast Technology Solutions (CTS), división de Comcast que ofrece innovaciones multimedia y de conectividad a nivel global, acaba de anunciar una importante colaboración con Deutsche Telekom (DT) para introducir en Europa la tecnología WiFi Mesh de última generación para todo el hogar.

Con esta asociación estratégica se aúna la plataforma WiFi Mesh basada en la nube de Comcast, ya implantada a gran escala en Norteamérica y Europa, con el liderazgo de DT en el mercado europeo, con el objetivo de ofrecer una conectividad inteligente y sin fisuras en todo el hogar. Esta solución permite a los clientes disfrutar de una cobertura WiFi fiable y autooptimizada, adaptada dinámicamente al uso de los dispositivos y a la distribución del hogar.

«Con las cada vez mayores expectativas de conectividad sin fisuras en el hogar, queremos centramos en ofrecer soluciones fiables y de alto rendimiento para responder a esas necesidades,» afirmó Pedro Bandeira, vicepresidente senior de Producto y Nuevos Negocios de Deutsche Telekom. «La contrastada tecnología de Comcast respalda nuestra visión de contar una banda ancha preparada para el futuro.»

Una solución WiFi diseñada pensando en la fiabilidad, la innovación y la escala

La plataforma de conectividad CTS incluye agentes de malla tanto para pasarelas como para extensores, orquestación alojada en la nube, así como un conjunto de API públicas fáciles de integrar con los sistemas back-end y de cara al cliente de DT. Concretamente, la solución es compatible tanto con infraestructuras de banda ancha heredadas como con las más modernas, lo cual facilita la compatibilidad con versiones anteriores además de allanar el camino hacia una innovación escalable.

Entre sus principales características se incluyen

  • Optimización WiFi en tiempo real, que incluye dirección de banda, selección dinámica de canales y cobertura fiable en todos los dispositivos del hogar.
  • Análisis y controles alojados en la nube a través de flujos de datos.
  • Integración sin fisuras con las plataformas y aplicaciones de experiencia del cliente de DT.
  • Acceso a la hoja de ruta tecnológica de Comcast, para lograr una innovación continua y futuras mejoras de las funciones.

La colaboración también asienta las bases de un modelo de servicios a largo plazo para DT, con actualizaciones de software, gestión de versiones y soporte de telemetría. Al aprovechar la solución de Comcast, DT consigue un mayor ritmo de comercialización, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de la infraestructura heredada de los proveedores.

«Estamos orgullosos de lanzar una nueva etapa en nuestra relación con Deutsche Telekom en Europa con esta innovadora solución WiFi,» apuntó Fraser Stirling, jefe de producto global de Comcast y Sky. «Juntos, materializamos una experiencia de banda ancha de próxima generación escalable, fiable e inteligente.»

Para obtener más información sobre la plataforma de conectividad de Comcast Technology Solutions, visite:
https://www.comcasttechnologysolutions.com/connected-living

Más información sobre Deutsche Telekom en:
https://www.telekom.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

