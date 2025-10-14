Pingo Doce define novo padrão para o merchandising baseado em IA com a SymphonyAI e eleva o padrão para a colaboração em CPG

PALO ALTO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--O Pingo Doce está a avançar rapidamente para redefinir o merchandising com a IA, substituindo os relatórios estáticos por perceções prescritivas em tempo real que promovem uma execução mais acurada e uma relação mais sólida com os fornecedores. O retalhista português faz parte da Jerónimo Martins, um dos maiores retalhistas alimentares da Europa, com mais de 5.700 lojas em Portugal, Polónia e Colômbia.

No lugar de painéis estáticos ou relatórios convencionais, os fornecedores passaram a dispor de acesso direto à inteligência prática. Os parceiros em CPG têm a capacidade de implementar cenários dinâmicos de "e se", aprimorar as promoções e os sortidos, além de visualizar efeitos futuros na receita ao trabalhar em conjunto com as equipas da categoria do Pingo Doce.

Com a tecnologia da plataforma CINDE Connected Retail da SymphonyAI, o Pingo Doce está a combinar os dados de POS, sortidos e prateleira numa única camada inteligente. O desfecho: uma plataforma contemporânea de perceções monetizáveis que proporciona as melhores estratégias para equipas internas e parceiros de CPG, loja por loja, SKU por SKU.

“Não estamos somente a aprimorar a forma como atuamos, mas também estamos a transformar a forma como colaboramos”, declarou Francisco Soure, Director-Executivo de Digital e Inovação do Pingo Doce. “A SymphonyAI oferece às nossas equipas e fornecedores uma visão partilhada do que está a acontecer e ações guiadas pela IA para tomar melhores decisões em conjunto, mais rapidamente.”

Esta mudança marca uma ousada modernização da colaboração do merchandising e do CPG do Pingo Doce até agora. Ela traz a inteligência artificial e maior interatividade ao seu modelo de informações como serviço. O Pingo Doce está a aproveitar a IA para trazer velocidade, precisão e a capacidade de tomar decisões mais inteligentes e rápidas em consonância com os parceiros do CPG — e o CINDE vai entregar os três.

O CINDE possibilitará aos executivos contornar os estrangulamentos de análise com consultas em linguagem natural e respostas instantâneas. As equipas das categorias receberão orientações precisas para auxiliar na tomada de decisões sobre as promoções e os sortidos. Pela primeira vez, os parceiros do CPG tiveram a oportunidade de analisar o desempenho da loja em tempo real para fortalecer o alinhamento e acelerar o desenvolvimento conjunto.

“O Pingo Doce não só está a adoptar a IA, como também a está a utilizar como alavanca competitiva”, afirmou Manish Choudhary, presidente da SymphonyAI Retail-CPG. “Eles estão a mostrar o que é uma inovação ousada no retalho: perceções em tempo real, inteligência partilhada e ação mais rápida em todos os elos da cadeia de valor.”

Sobre o Pingo Doce

O Pingo Doce faz parte do Grupo Jerónimo Martins, com mais de 230 anos de experiência no ramo alimentar. O Grupo Jerónimo Martins opera mais de 5.700 lojas em Portugal, Polónia, Colômbia e Eslováquia. https://www.jeronimomartins.com/en/

Sobre a SymphonyAI

A SymphonyAI desenvolve aplicativos verticais de IA que ajudam as empresas a enfrentar os seus desafios mais complexos e de alto valor, como a prevenção de crimes financeiros, a melhoria do desempenho das lojas e o aumento da eficiência da fabricação. Com a confiança de mais de 2.000 clientes empresariais ao redor do globo, entre os quais se destacam 200 das principais instituições financeiras, os 25 principais CPG e muitos dos maiores supermercados e fabricantes industriais do mundo, a SymphonyAI disponibiliza aplicativos com formação em domínio e agentes pré-construídos, prontos para funcionar desde o primeiro dia. Saiba mais em www.symphonyai.com.

