ABSOLUT Sport renova parceria com a CONMEBOL para o ciclo 2025–2027

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A ABSOLUT Sport, agência global de viagens e hospitalidade esportiva, anunciou a renovação de seu contrato de licenciamento para continuar sendo a Agência Oficial de Viagens exclusiva da CONMEBOL. O novo contrato amplia o alcance de atuação da agência, que agora inclui as duas partidas da final da CONMEBOL Recopa, novos recursos de visibilidade de marca e o direito de criar pacotes de viagem para todas as partidas da fase eliminatória da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana, desde as oitavas de final até as grandes finais.

Durante o ciclo anterior, a ABSOLUT Sport consolidou-se como a principal agência de hospitalidade das competições da CONMEBOL. Entre a Copa América e as finais da CONMEBOL Libertadores e Sul-Americana, a agência atendeu mais de 35 mil torcedores, além de organizar atividades com influenciadores e experiências premium para marcas patrocinadoras e outros parceiros B2B do mercado esportivo.

“É uma honra sermos novamente escolhidos pela CONMEBOL para cuidar dos torcedores e das marcas que investem para viver a história ao vivo. Isso representa o reconhecimento do nosso compromisso em garantir não apenas que nenhum cliente fique fora do estádio, mas que paixão, experiência e tecnologia se unam para superar expectativas e oferecer uma experiência completa e inesquecível”, afirmou Dennis Schreiner, diretor executivo da ABSOLUT Sport.

“Ser escolhidos mais uma vez pela CONMEBOL não é apenas uma honra, mas também um lembrete da responsabilidade que compartilhamos, melhorar cada viagem, desde a primeira reserva até o apito final. Nosso trabalho vai além da logística; trata-se de transformar paixão em conexão e conhecimento em experiências inesquecíveis que celebram o espírito do futebol sul-americano”, declarou Daniel Berditchevski, vice-presidente executivo. “É uma extensão da parceria”, reforça nosso vice-presidente.

“Contar novamente com a ABSOLUT Sport, uma agência com ampla experiência na criação de produtos de hospitalidade e viagem para torcedores, reforça nosso compromisso de colocar o fã de futebol no centro da estratégia de negócios da CONMEBOL. Desde 2022, trabalhamos juntos para oferecer experiências seguras, oficiais e inesquecíveis nas finais da CONMEBOL Libertadores. Esta renovação consolida uma trajetória de excelência para todos que desejam viver o torneio de perto, com estrutura, organização e total foco na experiência do torcedor”, afirmou Juan Emilio Roa, diretor comercial e de marketing da CONMEBOL.

“Temos acesso às melhores opções de logística, hospedagem e hospitalidade em cidades como Lima e Assunção, além de soluções personalizadas para fãs, grupos de torcedores e marcas que não querem perder o auge do entretenimento esportivo sul-americano”, disse Marcelo Carraresi, diretor comercial. “Em 2024, levamos mais de 20 mil torcedores às competições da CONMEBOL e recebemos marcas como Puma, Mercado Libre, Amstel e Betano através de nossa plataforma de hospitalidade, criando experiências para conectar seus clientes, parceiros e colaboradores”, acrescentou, destacando o impacto das ativações corporativas na estratégia de negócios por trás da parceria.

Os pacotes oficiais de viagem já estão disponíveis, entre em contato pelo e-mail events@absolut-sport.com para mais informações.

SOBRE A ABSOLUT SPORT

A ABSOLUT Sport é uma agência global especializada em logística, viagens e hospitalidade esportiva. A empresa atua há 18 anos em todo o mundo proporcionando acesso, conforto e segurança nos principais eventos esportivos mundiais para fãs, grupos corporativos e delegações esportivas.

Desde 2022, a ABSOLUT Sport é a Agência Oficial das finais da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sudamericana, além de manter parcerias com grandes clubes brasileiros, como Flamengo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Na América do Sul, o posicionamento principal da agência está centrado no licenciamento oficial, criando experiências de viagem e hospitalidade que geram novas receitas para os titulares de direitos, ao mesmo tempo que protegem a paixão e o investimento dos fãs e marcas que exigem segurança e autenticidade nos principais eventos esportivos.

Com escritórios em Frankfurt (Alemanha) , Los Angeles (EUA) , Rio de Janeiro (Brasil) , Buenos Aires (Argentina) , Bogotá (Colômbia) , Mexico City (México) , e Toronto (Canadá) , a ABSOLUT Sport lidera o mercado de vendas de viagens e hospitalidade para os eventos mais procurados da região, incluindo a final da CONMEBOL Libertadores, Copa América, GP de São Paulo de F1 , e final da Liga dos Campeões da UEFA .

Marcas como Puma, Amstel, Mercado Libre, BTG Pactual, TCL, Coca-Cola, Hyundai, e Havaianas fazem parte do portfólio da agência, que inclui uma unidade dedicada ao desenvolvimento de programas de hospitalidade B2B exclusivos.

