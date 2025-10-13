ABSOLUT Sport renueva su alianza con CONMEBOL para el ciclo 2025–2027

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--ABSOLUT Sport, agencia global de viajes y hospitalidad deportiva, anunció la renovación de su contrato de licencia para seguir siendo la Agencia Oficial de Viajes exclusiva de la CONMEBOL. El nuevo acuerdo amplía el alcance de la agencia, que incluye ahora ambos partidos de la final de la CONMEBOL Recopa, nuevos activos de exposición de marca y el derecho a crear paquetes de viaje para todos los partidos de las fases eliminatorias de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, desde los octavos de final hasta las grandes finales.

Durante el ciclo anterior, ABSOLUT Sport se consolidó como la agencia líder de hospitalidad en las competiciones de CONMEBOL. Entre la Copa América y las finales de la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana, la agencia atendió a más de 35.000 aficionados, además de organizar activaciones con influencers y experiencias premium para marcas patrocinadoras y otros socios B2B del mercado deportivo.

“Es un honor que CONMEBOL vuelva a confiarnos el cuidado de los aficionados —y de las marcas que invierten para vivir la historia en directo. Es un reconocimiento a nuestro compromiso de garantizar no sólo que ningún cliente se quede fuera del estadio, sino también de unir pasión, experiencia y tecnología para superar expectativas y ofrecer una experiencia integral y verdaderamente memorable”, afirmó Dennis Schreiner, CEO de ABSOLUT Sport.

“Ser elegidos una vez más por CONMEBOL no solo es un honor, sino también un recordatorio de la responsabilidad que compartimos: elevar cada experiencia, desde la primera reserva hasta el pitazo final. Nuestro trabajo va más allá de la logística; se trata de transformar la pasión en conexión y el conocimiento en experiencias inolvidables que celebran el espíritu del fútbol sudamericano”, destacó Daniel Berditchevski, Vicepresidente Ejecutivo. "Es una extensión de la alianza", reafirma el mensaje de nuestro vicepresidente.

“Contar nuevamente con ABSOLUT Sport —una agencia con amplia experiencia en el diseño de productos de hospitalidad y viajes para aficionados— refuerza nuestro compromiso de poner a los hinchas en el centro de la estrategia de negocio de la CONMEBOL. Desde 2022, hemos trabajado juntos para ofrecer experiencias seguras, oficiales e inolvidables en las finales de la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana. Esta renovación consolida un camino de excelencia para todos los que desean vivir los torneos de cerca, con estructura, organización y un enfoque total en la experiencia del aficionado”, señaló Juan Emilio Roa, Director Comercial y de Marketing de CONMEBOL.

“Tenemos acceso a la mejor logística, alojamiento y opciones de hospitalidad en ciudades como Lima y Asunción, además de soluciones a medida para aficionados, grupos de hinchas y marcas que no quieren perderse lo mejor del sportainment sudamericano", comentó Marcelo Carraresi, Director General Comercial. “En 2024, llevamos a más de 20.000 aficionados a competiciones de CONMEBOL y recibimos a marcas como Puma, Mercado Libre, Amstel y Betano a través de nuestra plataforma de hospitalidad, permitiéndoles relacionarse con clientes, socios y empleados”, añadió, subrayando el impacto de las activaciones corporativas en la estrategia comercial detrás de la alianza.

Los paquetes oficiales de viaje ya están disponibles — contáctenos en events@absolut-sport.com para más información.

SOBRE ABSOLUT SPORT

ABSOLUT Sport es una agencia global especializada en logística, viajes y hospitalidad deportiva. Desde hace 18 años opera en todo el mundo ofreciendo acceso, confort y seguridad en los principales eventos deportivos para aficionados, grupos corporativos y delegaciones deportivas.

Desde 2022, ABSOLUT Sport es la Agencia Oficial de las finales de la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana, manteniendo, además alianzas con importantes clubes brasileños como Flamengo, Botafogo, Fluminense y Cruzeiro. En Sudamérica, el posicionamiento de la agencia se basa en la licencia oficial, creando experiencias de viaje y hospitalidad que generan nuevos ingresos para los titulares de derechos y, al mismo tiempo, protegen la pasión e inversión de los aficionados y marcas que exigen seguridad y autenticidad en los grandes eventos deportivos.

Con oficinas en Frankfurt (ALE), Los Ángeles (EE.UU.), Río de Janeiro (BRA), Buenos Aires (ARG), Bogotá (COL), Ciudad de México (MEX) y Toronto (CAN), ABSOLUT Sport lidera el mercado de ventas de viajes y hospitalidad para los eventos más demandados de la región — incluyendo la Final de la CONMEBOL Libertadores, la Copa América, el GP de São Paulo de F1 y la Final de la UEFA Champions League.

Marcas como Puma, Amstel, Mercado Libre, BTG Pactual, TCL, Coca-Cola, Hyundai y Havaianas forman parte de su portafolio, que también incluye una unidad especializada en el diseño de programas de hospitalidad B2B a medida.