Pingo Doce zet een nieuwe standaard voor AI-gestuurde merchandising met SymphonyAI en tilt de samenwerking met FMCG-merken naar een hoger niveau

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Pingo Doce is hard op weg om merchandising opnieuw te definiëren met AI. Statische rapporten worden vervangen door realtime, prescriptieve inzichten die zorgen voor een scherpere uitvoering en een sterkere afstemming met leveranciers. De Portugese retailer maakt deel uit van Jerónimo Martins, een van Europa's grootste voedingsdistributeurs met meer dan 5700 winkels in Portugal, Polen en Colombia.

In plaats van statische dashboards of platte bestandsrapporten krijgen leveranciers nu direct toegang tot bruikbare informatie. FMCG-partners kunnen dynamische ‘wat-als’-scenario's uitvoeren, promoties en assortimenten optimaliseren en de verwachte impact op de omzet bekijken, waarbij ze in real time samenwerken met de categorieteams van Pingo Doce.

Aangedreven door het CINDE Connected Retail-platform van SymphonyAI , combineert Pingo Doce POS-, assortiment- en schapdata in één intelligente laag. Het resultaat: een modern en winstgevend insightsplatform dat ‘next-best actions’ aanreikt voor zowel interne teams als FMCG-partners — winkel voor winkel, artikel voor artikel.

"We verbeteren niet alleen hoe we werken, we transformeren ook hoe we samenwerken", zegt Francisco Soure, uitvoerend directeur Digital & Innovation bij Pingo Doce. "SymphonyAI geeft onze teams en onze leveranciers een gedeeld beeld van wat er gebeurt en de AI-gestuurde acties om samen en sneller betere beslissingen te nemen."

Met deze stap zet Pingo Doce een gedurfde modernisering door van zijn merchandising en samenwerking met FMCG-bedrijven, waarbij AI en meer interactiviteit worden geïntegreerd in zijn insights-as-a-service-model. Pingo Doce maakt gebruik van AI om snelheid, precisie en het vermogen om slimmere, snellere beslissingen te nemen in samenwerking met FMCG-partners te realiseren – en CINDE zal op alle drie deze punten resultaten boeken.

CINDE stelt leidinggevenden in staat om knelpunten op het gebied van analyse te omzeilen met vragen in natuurlijke taal en directe antwoorden. Categorieteams krijgen duidelijke aanbevelingen om beslissingen te nemen over het aanpassen van promoties en assortimenten. FMCG-partners kunnen voor het eerst de prestaties op winkelniveau in real time bekijken, waardoor de afstemming wordt verbeterd en de gezamenlijke groei wordt versneld.

“Pingo Doce past AI niet alleen toe, maar gebruikt het ook als concurrentievoordeel”, aldus Manish Choudhary, president van SymphonyAI Retail-CPG. “Ze laten zien hoe gedurfde retailinnovatie eruitziet: realtime inzichten, gedeelde informatie en snellere actie in elke schakel van de waardeketen.”

Over Pingo Doce

Pingo Doce maakt deel uit van de Jerónimo Martins-groep, die meer dan 230 jaar ervaring heeft in de voedingssector. De Jerónimo Martins-groep exploiteert meer dan 5.700 winkels in Portugal, Polen, Colombia en Slowakije. https://www.jeronimomartins.com/en/

Over SymphonyAI

SymphonyAI bouwt verticale AI-toepassingen die ondernemingen helpen bij het aanpakken van hun meest complexe, hoogwaardige uitdagingen, zoals het bestrijden van financiële criminaliteit, het verbeteren van winkelprestaties en het verhogen van de productie-efficiëntie. Het bedrijf geniet het vertrouwen van meer dan 2000 zakelijke klanten over de hele wereld, waaronder 200 van de grootste financiële instellingen, 25 van de top producenten van consumentenproducten en veel van 's werelds grootste supermarkten en industriële fabrikanten. SymphonyAI levert domeingebaseerde applicaties en vooraf gebouwde agents die vanaf dag één klaar zijn voor gebruik. Meer informatie vindt u op www.symphonyai.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.