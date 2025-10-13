HCLTech kooperiert mit MIT Media Lab in den USA bei Forschung zur KI der nächsten Generation

NEW YORK und NOIDA, Indien--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, ist Mitglied des MIT Media Lab geworden – einem weltbekannten Forschungs- und Innovationsökosystem am Massachusetts Institute of Technology (MIT), das zukunftsweisende Forschung und innovative Unternehmen zusammenführt. Diese neue Kooperation bekräftigt den Anspruch von HCLTech, die Zukunft der KI mitzugestalten und durch Innovationszusammenarbeit bedeutende Durchbrüche in neuen Technologiebereichen wie dem Quantencomputing zu beschleunigen.

HCLTech erhält Zugang zu den Forschungsergebnissen und Netzwerken des MIT Media Lab und vertieft so die Beziehungen zu Fakultätsmitgliedern, Forschern und Innovatoren bei Technologien der nächsten Generation – insbesondere der KI. Dies eröffnet für HCLTech auch die Möglichkeit, Projekte mitzuentwickeln, die relevante KI-Innovationen in effektive und skalierbare Lösungen überführen könnten.

„Wir begrüßen HCLTech beim MIT Media Lab in einer entscheidenden Entwicklungsphase der künstlichen Intelligenz“, so Jessica Rosenworcel, Executive Director des MIT Media Lab. „Die Anstrengungen von HCLTech für die Erforschung angewandter KI stehen im Einklang mit unserem Ziel, Technologien zu entwickeln, die die Menschheit voranbringen. Wir freuen uns auf eine lebendige Zusammenarbeit, die verantwortungsvolle, menschenorientierte Innovationen im Bereich der KI und darüber hinaus fördern wird.“

„Wir sind begeistert über die Gelegenheit, mit dem MIT Media Lab zusammenzuarbeiten, das an vorderster Front der angewandten KI-Forschung mitmischt. Zusammen mit den hochkarätigen Wissenschaftlern und Forschern des MIT Media Lab wollen wir gemeinsam KI-Innovationen entwickeln, die wichtige Veränderungen anstoßen“, betont Vijay Guntur, Chief Technology Officer und Head of Ecosystems bei HCLTech.

Über HCLTech

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.