HCLTech rejoint le MIT Media Lab aux États-Unis pour collaborer à la recherche sur l’IA de nouvelle génération

NEW YORK et NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a rejoint le MIT Media Lab, un écosystème de recherche et d’innovation de renommée mondiale au Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui rassemble des entreprises pionnières et avant-gardistes. Ce nouvel engagement reflète la volonté constante de HCLTech de façonner l’avenir de l’IA et d’accélérer les percées dans les domaines technologiques émergents, tels que l’informatique quantique, grâce à l’innovation collaborative.

HCLTech aura accès à la recherche et aux réseaux du MIT Media Lab, ce qui lui permettra d’approfondir sa collaboration avec les professeurs, les chercheurs et les innovateurs dans le domaine des technologies de nouvelle génération, en particulier l’IA. Cela permettra également à HCLTech de codévelopper des projets susceptibles de traduire des innovations significatives en matière d’IA en solutions percutantes et évolutives.

« Nous souhaitons la bienvenue à HCLTech au MIT Media Lab à un moment charnière de l’évolution de l’intelligence artificielle », déclare Jessica Rosenworcel, directrice exécutive du MIT Media Lab. « Leur engagement à explorer l’IA appliquée correspond à notre mission qui consiste à concevoir des technologies qui donnent du pouvoir à l’humanité. Nous nous réjouissons à l’idée d’une collaboration dynamique qui pourrait faire progresser l’innovation responsable et centrée sur l’humain dans le domaine de l’IA et au-delà. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec le MIT Media Lab, à la pointe de la recherche appliquée en IA. En nous engageant auprès des professeurs et chercheurs de renommée mondiale du MIT Media Lab, nous souhaitons explorer le codéveloppement d’innovations en matière d’IA qui ont un impact réel sur le monde », déclare Vijay Guntur, directeur technique et responsable des écosystèmes chez HCLTech.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale qui emploie plus de 223 000 personnes dans 60 pays et offre des capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l’ingénierie, du cloud et de l’IA, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients dans tous les principaux secteurs d’activité et fournissons des solutions pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et la santé, la haute technologie, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, ainsi que les services publics. Le chiffre d’affaires consolidé pour les 12 mois se terminant en juin 2025 s’est élevé à 14 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur www.hcltech.com.

