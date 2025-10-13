EGEN AUTO入选2025年出口奖励券计划，加速“韩式自助养护”模式的全球扩张

韩国安山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- EGEN AUTO是韩国汽车售后市场的创新先驱企业，宣布该公司入选韩国中小企业及初创企业部（MSS）的2025年出口奖励券计划（2025 Export Voucher Program），为正式进军全球市场铺平道路。

EGEN AUTO创立于2022年，开创了自己动手（DIY）汽车养护文化。该公司以“DIY即自信”为口号，开发了多款高质量且简单易用的产品，例如流体薄膜底漆、汽车喷涂套件和头灯复原解决方案等，此外还开发了基于AI的先进平台，例如“Self CarCare”和“Auto-map Insight”等。这些平台整合了车辆诊断、配件推荐以及增强现实（AR）指导式维修内容等功能，进一步完善驾驶人养护汽车的方式。

入选出口奖励券计划后，EGEN AUTO将获得大约4,280万韩元（约合31,000美元）的奖励资金来强化海外营销工作。该公司计划制作推广视频，推出多语言网站和产品目录，开展全球SNS营销活动，以及参加国际展览会。

该公司首席执行官Kim Dong-min表示：“这次入选的意义不仅在于获得了财务补助，更是EGEN AUTO可以凭借成熟的商业模式和强大的技术实力参与全球竞争的标志。”

该公司的战略重点为通过与影响者合作以及数字营销等多种方式，提升在中国内地、中国香港和东南亚市场的品牌知名度。EGEN AUTO的中长期目标是建立当地物流网络，将“Self CarCare”建设成为全球性的AI养护平台，为不同的市场提供定制的维修解决方案。

Kim补充说：“我们致力于向全世界推广韩式自助养护的精神，将韩国的技术优势和服务创新相结合，让车主不仅可以自信地完成汽车养护，而且充满乐趣。”

关于EGEN AUTO

EGEN AUTO是汽车售后市场的创新先驱企业，开发了运用AI和大数据技术的综合性自助养护平台“Self CarCare”。该平台以“DIY即自信”为理念，提供车辆诊断、配件推荐、维修厂预约、专家指导和AR指南等丰富的功能，让用户能够自主管理汽车。EGEN AUTO计划将业务拓展至中国内地、中国香港和东南亚等全球市场。该公司还通过申请“汽车自助养护综合服务系统”专利并取得了风投公司认证，持续强化自身技术实力。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。