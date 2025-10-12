第十一届世界自由区组织大会第二天重点探讨数字化和可持续性在塑造自由区未来中的作用

中国海南--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界自由区组织第十一届年度大会今天继续其议程，重点探讨数字化和可持续性在自由区未来发展中的作用，以及强化其作为战略贸易门户地位的机制。

当天的会议涵盖了一系列重要主题，包括贸易走廊的数字化、经合组织全球最低税率的影响以及自由区作为区域贸易门户的作用。

会议聚焦可持续性，重点关注通过可再生能源、循环经济模式和绿色融资框架向净零排放转型。发言者强调，脱碳不仅是气候问题的当务之急，也是下一代自由区的竞争优势。

大会还见证了全球自由区研究院的成立，该研究院是一家致力于推动全球自由区研究、政策对话和能力建设的国际智库。

研究院的工作内容包括：研究自由区面临的关键问题、提供政策建议、组织专家小组和国际交流、发布行业报告，并为政府和自由区管理机构提供专业培训和咨询服务。

大会第二天，海南省六个自由区与五个经济技术开发区签署了谅解备忘录，旨在加强跨境数据流动合作，并巩固签约方作为全球数字经济重要枢纽的地位。

自由区方面的签署方包括阿联酋迪拜综合经济区管理局（DIEZ）、塞尔维亚皮罗特自由区、肯尼亚塔图市自由区、安哥拉罗安达经济特区、阿根廷圣菲自由区以及埃及投资和自由区总局（GAFI）。

海南省的签署方包括海口江东新区、海口复兴城互联网信息产业园、海南生态软件园、三亚崖州湾科技城和陵水海归小镇。

该谅解备忘录通过建立联合机制，为跨境数据流动合作奠定框架基础。这些机制在保障数据安全与韧性的同时，促进签署方之间信息传输的顺畅与安全。

*来源：AETOSWire

