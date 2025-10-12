第十一屆世界自由區組織大會第二天重點探討數位化和永續性在塑造自由區未來中的作用

中國海南--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 世界自由區組織第十一屆年度大會今天繼續其議程，重點探討數位化和永續性在自由區未來發展中的作用，以及強化其作為戰略貿易門戶地位的機制。

當天的會議涵蓋了一系列重要主題，包括貿易走廊的數位化、經合組織全球最低稅率的影響以及自由區作為區域貿易門戶的作用。

會議聚焦於永續性，重點在於透過再生能源、循環經濟模式和綠色融資框架向淨零排放轉型。發言者強調，脫碳不僅是氣候問題的當務之急，也是下一代自由區的競爭優勢。

大會也見證了全球自由區研究院的成立，該研究院是一家致力於推動全球自由區研究、政策對話和能力建設的國際智庫。

研究院的工作內容包括：研究自由區面臨的關鍵問題、提供政策建議、組織專家小組和國際交流、發布產業報告，並為政府和自由區管理機構提供專業培訓和諮詢服務。

大會第二天，海南省六個自由區與五個經濟技術開發區簽署了諒解備忘錄，旨在加強跨國資料流動合作，並鞏固簽約方作為全球數位經濟重要樞紐的地位。

自由區方面的簽署方包括阿聯杜拜綜合經濟區管理局（DIEZ）、塞爾維亞皮羅特自由區、肯亞塔圖市自由區、安哥拉魯安達經濟特區、阿根廷聖塔菲自由區、埃及投資與自由區總局（GAFI）。

海南省的簽署方包括海口江東新區、海口復興城互聯網信息產業園、海南生態軟件園、三亞崖州灣科技城和陵水海歸小鎮。

該諒解備忘錄透過建立聯合機制，為跨境資料流動合作奠定框架基礎。這些機制在保障資料安全與韌性的同時，促進簽署方之間訊息傳輸的順暢與安全。

