Dag twee van het 11e World FZO Congress benadrukt de rol van digitalisering en duurzaamheid bij het vormgeven van de toekomst van vrije zones

Dr Al Zarooni and President of CIRD launching the global institute (Photo: AETOSWire)

Hainan, China--(BUSINESS WIRE)--Het jaarlijkse wereldcongres van de World Free Zones Organization zette vandaag zijn 11e editie verder met een focus op de rol van digitalisering en duurzaamheid in de toekomst van vrije zones en de mechanismen waarmee hun positie als strategische handelsgateways verbeterd kan worden.

De sessies van de dag bevatten een reeks sessies over kritieke thema's zoals de digitalisering van handelscorridors, de impact van de OESO Global Minimum Tax en de rol van vrije zones als regionale handelsgateways.

In sessies gericht op de overgang naar netto-nul door middel van hernieuwbare energie, circulaire economiemodellen en groene financieringskaders, stond duurzaamheid centraal. De sprekers benadrukten dat decarbonisatie niet alleen een klimaatvereiste is, maar ook een concurrentievoordeel voor de volgende generatie vrije zones.

Het congres was ook getuige van de inauguratie van het Global Free Zones Research Institute, een baanbrekende internationale denktank die zich toelegt op het bevorderen van onderzoek, beleidsdialoog en capaciteitsopbouw voor vrije zones over de hele wereld.

De activiteiten van het instituut omvatten het uitvoeren van onderzoek naar kritieke kwesties waarmee vrije zones worden geconfronteerd, het verstrekken van beleidsaanbevelingen, het organiseren van deskundigenpanels en internationale uitwisselingen, het publiceren van industriële rapporten en het aanbieden van gespecialiseerde opleidings- en adviesdiensten aan overheden en autoriteiten van vrije zones.

Op de tweede dag van het congres werd een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen zes vrije zones en vijf economische en technologische zones in de provincie Hainan. Het doel van de overeenkomst is de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende gegevensstromen te verbeteren en de positie van de ondertekenaars als belangrijke hubs in de wereldwijde digitale economie te versterken.

De ondertekenaars aan de kant van de vrije zone waren de Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ) uit de Verenigde Arabische Emiraten, PIROT Free Zone uit Servië, Tatu City Free Zone uit Kenia, Luanda Special Economic Zone uit Angola, Santa Fiesta Free Zone uit Argentinië en de General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) uit Egypte.

Uit de provincie Hainan waren de ondertekenaars Haikou Jiangdong New Area, Haikou Fosing Industrial Internet Park, Hainan Resort Software Community, Sanya Yazhou Bay Science and Technology City en Overseas Returnees Town Lingshui.

Met dit MoU wordt een kader vastgesteld voor samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende gegevensstromen door de ontwikkeling van gezamenlijke mechanismen die de gegevensbeveiliging en veerkracht waarborgen. Tegelijkertijd zou het de soepele en veilige overdracht van informatie tussen de ondertekenaars moeten vergemakkelijken.

*Bron: AETOSWire

