Cirúrgica Fernandes Seleciona a RELEX Solutions para Modernizar o Planejamento da Cadeia de Suprimentos

São Paulo, Brasil--(BUSINESS WIRE)--A Cirúrgica Fernandes, atacadista especializada em materiais médicos, hospitalares e cirúrgicos, escolheu a RELEX Solutions para implementar capacidades avançadas de previsão de demanda e reabastecimento em toda a operação. O projeto será entregue em parceria com a Demandtex, que fornecerá expertise local de implementação adaptada ao mercado brasileiro.

Fundada há mais de 70 anos, a Cirúrgica Fernandes importa uma ampla gama de produtos para o setor da saúde, trabalhando em estreita colaboração com parceiros internacionais e priorizando qualidade e tecnologia. A empresa gerencia 6.000 SKUs em seu centro de distribuição e, historicamente, baseou-se em planilhas para decisões de compras e estoque. Esse processo dificultava o equilíbrio do inventário, gerando desafios de disponibilidade para itens críticos e excesso em produtos de menor giro.

Ao adotar a RELEX, a Cirúrgica Fernandes irá automatizar e otimizar o reabastecimento do centro de distribuição, o planejamento de eventos e promoções, a otimização de compras e seu planejamento sazonal. A plataforma da RELEX, baseada em IA, fornecerá previsões mais precisas e uma estrutura automatizada de tomada de decisão, permitindo respostas mais rápidas e assertivas às necessidades dos clientes, além de reduzir desperdícios e custos desnecessários.

“Escolhemos a RELEX porque precisávamos substituir processos manuais suscetíveis a erros por um sistema inteligente e automatizado”, afirma Pedro Fernandes, Diretor da Cirúrgica Fernandes. “Com a RELEX, seremos capazes de tomar decisões mais rápidas e assertivas, garantindo que nossos clientes recebam os produtos certos com agilidade e qualidade.”

“Este projeto ajudará a Cirúrgica Fernandes a migrar do planejamento manual para um processo totalmente automatizado e orientado por dados”, diz Carlos Victoria, Vice-presidente Sênior da RELEX Solutions para as Américas. “Com nossa solução de previsão de demanda e reabastecimento baseada em IA, a empresa ganhará mais precisão e visibilidade sobre demanda e estoques, poderá reduzir custos desnecessários, evitar rupturas de suprimentos médicos críticos e assegurar um fluxo confiável de produtos aos clientes.”

Sobre a RELEX Solutions

A RELEX Solutions oferece uma plataforma unificada de planejamento para a cadeia de suprimentos de empresas varejistas e de manufatura, impulsionada por uma tecnologia de IA comprovada. Ajudamos empresas a otimizar previsão de demanda, reabastecimento, merchandising, precificação e promoções, operações da cadeia de suprimentos e planejamento de produção em toda a cadeia de valor, de ponta a ponta. No Brasil, marcas como Americanas, Ford, Leroy Merlin, OXXO, Sephora, DIA Supermercados, Daki, Obramax, e AutoZone, confiam na RELEX para aumentar a disponibilidade de produtos, impulsionar vendas, gerar insights acionáveis, melhorar a sustentabilidade e promover o crescimento lucrativo. Saiba mais em: https://www.relexsolutions.com/customers