Andersen Consulting styrker sin ekspertise inden for ledelsesudvikling med tilføjelsen af Insight Experience

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortsætter med at udbygge sin platform gennem en samarbejdsaftale med Insight Experience – en virksomhed inden for ledelsesudvikling, der er kendt for sine erfaringsbaserede forretningssimulationer og integrerede læringsprogrammer.

Insight Experience, der blev grundlagt i 2001, samarbejder primært med Fortune 500-virksomheder og tilbyder træning i ledelse på virksomhedsniveau, forretningsforståelse, strategiimplementering, kulturudvikling og simuleringsbaseret læring, hvilket hjælper ledere med at koble individuelle adfærdsmønstre til organisatoriske resultater via engagerende og resultatorienterede programmer. Uanset om det handler om at tilpasse eksisterende løsninger eller udvikle nye simuleringsbaserede forløb, har Insight Experience fokus på at hjælper klienter med at opøve forretningsmæssige koncepter, styrke de bedste praksisser inden for ledelse og fremme konstruktiv feedback i samarbejdsrelationer.

"Vores arbejde bygger på holdningen om, at ledere udvikler sig bedst gennem erfaring – især når den suppleres med indsigt, feedback og den praktiske anvendelighed," sagde Karen Maxwell Powell, der er direktør for Insight Experience. "Gennem samarbejdet med Andersen Consulting kan vi få vores metode ud til endnu flere kunder, der ønsker at styrke deres ledelseskompetencer og skabe tættere kobling mellem strategi og eksekvering – på en meningsfuld og målbar måde."

"Vi fokuserer på at levere ledelsesudviklingsprogrammer, der kan omsættes direkte til forretningsresultater," sagde Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Insight Experience føjer dybde til vores kompetencer inden for humankapital med deres unikke simuleringsbaserede tilgang, som gør det muligt for os at tilbyde mere engagerende læringsforløb, der udvikler ledere, som er klædt godt på til nutidens forretningsmæssige udfordringer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af ydelser inden for virksomhedstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, som leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og andre rådgivningsydelser via en global platform med over 44.000 specialister og en tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentydelser gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.