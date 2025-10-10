Andersen Consulting renforce son expertise en matière de développement des qualités de leadership avec l’ajout d’Insight Experience

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continue de développer sa plateforme grâce à un accord de collaboration passé avec Insight Experience, un cabinet spécialisé dans le développement du leadership réputé pour ses simulations commerciales expérientielles et ses programmes d’apprentissage intégrés.

Fondé en 2001, Insight Experience travaille principalement avec des entreprises du classement Fortune 500 et propose des formations en leadership, en sens des affaires, en exécution de stratégies, en création de culture d’entreprise, ainsi que des apprentissages basés sur la simulation. Le cabinet aide les dirigeants à relier les comportements individuels aux résultats organisationnels grâce à des programmes immersifs axés sur les résultats. Qu’il s’agisse de personnaliser les actifs existants ou de développer de nouvelles expériences basées sur la simulation, Insight Experience se concentre sur l’enseignement des concepts commerciaux, le renforcement des meilleures pratiques en matière de leadership et l’encouragement des retours interpersonnels.

« Notre travail repose sur la conviction que les dirigeants s’épanouissent davantage grâce à l’expérience, en particulier lorsque celle-ci s’accompagne d’informations, de commentaires constructifs et d’une application concrète », a déclaré Karen Maxwell Powell, présidente d’Insight Experience. « En collaborant avec Andersen Consulting, nous allons pouvoir proposer notre méthodologie à davantage de clients qui souhaitent aligner leurs capacités de leadership sur leur exécution stratégique de manière significative et mesurable. »

« Nous souhaitons nous concentrer sur le développement du leadership de façon à ce que cela se traduise directement par des performances commerciales », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Insight Experience renforce nos capacités en matière de capital humain grâce à son approche unique basée sur la simulation, ce qui nous permet de proposer des expériences d’apprentissage plus immersives pour former des dirigeants d’entreprise prêts à relever les défis commerciaux du monde d’aujourd’hui. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

