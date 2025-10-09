Corpay Cross-Border prolonge son partenariat exclusif avec le championnat mondial de voile SailGP

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements d'entreprise, a annoncé aujourd'hui que sa division Cross-Border avait conclu un accord pluriannuel visant à prolonger sa collaboration fructueuse et exclusive avec la plus passionnante des courses nautiques, SailGP, en tant que fournisseur officiel de services de paiement en devises étrangères (FX).

Depuis 2019, Cross-Border de Corpay fournit à SailGP une gamme de solutions de paiement en devises étrangères pour les entreprises. Grâce à cette prolongation pluriannuelle, la ligue et son réseau de partenaires commerciaux continueront à bénéficier de la plateforme de paiement internationale innovante et des solutions complètes de gestion du risque de change de Corpay.

« Au cours des six dernières années, nous avons eu le privilège d'être le fournisseur officiel de services de paiement en devises étrangères pour SailGP », a déclaré Brad Loder, directeur du marketing chez Corpay Cross-Border Solutions. « Nous sommes honorés de la confiance que les équipes financières et de partenariat de la ligue nous ont accordée, et nous sommes ravis de prolonger ce partenariat pour plusieurs années. Notre équipe se réjouit de continuer à soutenir SailGP dans tous ses besoins en matière de paiements en devises étrangères, alors que la ligue étend sa présence et son influence à travers le monde. »

Rachael Smith, directrice financière de SailGP, a déclaré : « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Corpay en tant que fournisseur officiel de services de paiement en devises étrangères de SailGP. Alors que nous continuons à nous développer à l'échelle mondiale, il est essentiel de pouvoir compter sur un partenaire de confiance tel que Corpay pour gérer efficacement nos opérations financières internationales. Son expertise et ses solutions de paiement innovantes nous permettent d'organiser nos événements de manière fluide sur plusieurs marchés, ce qui nous aide à offrir un championnat de classe mondiale. »

Tous les regards se tournent désormais vers la grande finale du championnat Rolex SailGP 2025, qui aura lieu dans quelques semaines. Après les derniers jours de course en flotte, trois équipes s'affronteront pour décrocher une place très convoitée dans la grande finale, où le vainqueur remportera la mise, soit 2 millions de dollars américains, la plus grosse cagnotte de ce sport. Dans le cadre magnifique d'Abu Dhabi, cette confrontation à haut risque se déroulera sur deux jours de course pleins d'action, les 29 et 30 novembre. Les billets pour la grande finale de la saison 2025 de Mubadala Abu Dhabi, présentée par le Conseil des sports d'Abu Dhabi, sont en vente sur SailGP.com/abudhabi.

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, consultez www.corpay.com.

À propos de SailGP

La Rolex SailGP Championship, la course nautique la plus passionnante qui soit, oppose des équipes nationales à bord de catamarans à foils identiques, high-tech et ultra-rapides de 50 pieds, dans des lieux emblématiques à travers le monde. Filant à plus de 100 km/h (60 mph), la SailGP est animée par les meilleurs athlètes de ce sport, qui se battent pour la fierté nationale, la gloire personnelle et un prix total de 12 millions de dollars américains. Alimenté par la nature - le vent, la mer et le soleil - et animé par une mission, SailGP court pour un avenir meilleur. Consultez SailGP.com pour avoir plus d’informations.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.