Andersen Consulting amplia sua especialidade em desenvolvimento de liderança com a adição da Insight Experience

Fundada em 2001, a Insight Experience atua principalmente com empresas da Fortune 500 e oferece treinamentos em liderança corporativa e visão de negócios, execução de estratégias, construção de cultura organizacional e aprendizagem baseada em simulações — ajudando líderes a conectar comportamentos individuais aos resultados organizacionais por meio de programas imersivos e orientados para resultados. Seja personalizando ativos existentes ou desenvolvendo novas experiências baseadas em simulações, a empresa concentra-se no ensino de conceitos empresariais, no fortalecimento das melhores práticas de liderança e na promoção de feedback interpessoal contínuo.

“Nosso trabalho se baseia na convicção de que os líderes se desenvolvem melhor por meio da experiência — especialmente quando apoiados por insights, feedback e relevância prática”, disse Karen Maxwell Powell, presidente da Insight Experience. “Ao colaborar com a Andersen Consulting, podemos levar nossa metodologia a mais clientes que buscam alinhar capacidades de liderança à execução estratégica de maneira significativa e mensurável.”

“Estamos comprometidos em oferecer desenvolvimento de liderança que se traduza diretamente em desempenho empresarial”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A Insight Experience adiciona profundidade às nossas capacidades de capital humano por meio de sua abordagem única baseada em simulações, permitindo-nos proporcionar experiências de aprendizagem mais imersivas que formam líderes empresariais preparados para os desafios do mundo dos negócios de hoje.”

A Andersen Consulting é uma empresa de consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, como também soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria, serviços fiscais, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e consultoria de nível internacional em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 locais por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras pelo mundo afora.

