Andersen Consulting收购Insight Experience，以提升领导力发展专长

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与Insight Experience签署合作协议，持续拓展其平台。Insight Experience是一家以体验式商业模拟和综合学习项目闻名的领导力发展公司。

Insight Experience成立于2001年，主要与《财富》世界500强企业合作，提供企业领导力和商业敏锐度培训、战略执行、文化建设以及基于模拟的学习，帮助领导者通过沉浸式、以结果为导向的项目，将个人行为与组织成果联系起来。无论是定制现有资产，还是开发新的基于模拟的体验，公司旨在传授商业理念、强化领导力最佳实践并鼓励人际反馈。

Insight Experience总裁Karen Maxwell Powell表示：“我们的工作基于这样一个信念：领导者通过实践经历才能获得最佳成长，尤其是在实践得到洞察、反馈和现实支撑时。通过与Andersen Consulting合作，我们可以将我们的方法论带给更多寻求以有意义且可衡量的方式将领导力与战略执行相结合的客户。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“我们专注于提供能够直接转化为业务绩效的领导力发展。Insight Experience通过其独特的模拟方法，进一步增强了我们的人力资本能力，使我们能够提供更具沉浸感的学习体验，培养能够应对当今商业挑战的企业领导者。”

Andersen Consulting是一家全球咨询机构，提供涵盖企业战略、业务、技术和人工智能转型以及人力资本解决方案的全方位服务。Andersen Consulting与Andersen Global的多维度服务模式相结合，在全球范围内提供一流的咨询、税务、法律、估值、全球流动性以及顾问专业服务。该机构在全球拥有超过44,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在600多个地点开展业务。Andersen Consulting Holdings LP 是一家有限合伙企业，通过其成员公司和合作公司在全球范围内提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。