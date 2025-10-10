Andersen Consulting mejora su experiencia en desarrollo de liderazgo con la incorporación de Insight Experience

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sigue adelante con la ampliación de su plataforma mediante un acuerdo de colaboración con Insight Experience, una empresa de desarrollo de liderazgo reconocida por sus simulaciones empresariales experienciales y sus programas de aprendizaje integrados.

Fundada en 2001, Insight Experience trabaja principalmente con empresas de la lista Fortune 500 y ofrece formación en liderazgo empresarial y visión de negocios, ejecución de estrategias, creación de cultura y aprendizaje basado en simulaciones, ayudando a los líderes a conectar los comportamientos individuales con los resultados de la organización a través de programas inmersivos y orientados a los resultados. Ya sea mediante la personalización de los activos existentes o el desarrollo de nuevas experiencias basadas en simulaciones, la empresa se centra en enseñar conceptos empresariales, reforzar las mejores prácticas de liderazgo y fomentar la retroalimentación interpersonal.

“Nuestro trabajo se basa en la convicción de que los líderes crecen mejor a través de la experiencia, especialmente cuando cuentan con el apoyo de conocimientos, comentarios y relevancia en la vida real”, declaró Karen Maxwell Powell, presidenta de Insight Experience. “Al colaborar con Andersen Consulting, podemos llevar nuestra metodología a más clientes que buscan alinear las capacidades de liderazgo con la ejecución estratégica de una manera significativa y cuantificable”.

“Nos concentramos en ofrecer un desarrollo de liderazgo que se traduzca directamente en el desempeño empresarial”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente mundial y director ejecutivo de Andersen. “Insight Experience añade profundidad a nuestras capacidades de capital humano a través de su enfoque de simulación único, lo que nos permite ofrecer experiencias de aprendizaje más inmersivas que forman líderes empresariales preparados para los retos empresariales actuales”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto completo de servicios que van desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 44 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

