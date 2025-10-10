-

Andersen Consulting收購Insight Experience，以提升領導力發展專長

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Insight Experience簽署合作協議，持續拓展其平台。Insight Experience是一家以體驗式商業模擬和綜合學習課程聞名的領導力發展公司。

Insight Experience成立於2001年，主要與《財星》世界500強企業合作，提供企業領導力和商業敏銳度培訓、策略執行、文化建設以及基於模擬的學習，幫助領導者透過沉浸式、以結果為導向的課程，將個人行為與組織成果聯繫起來。無論是客製化現有資產，還是開發新的基於模擬的體驗，公司旨在傳授商業理念、強化領導力最佳實作並鼓勵人際回饋。

Insight Experience總裁Karen Maxwell Powell表示：「我們的工作基於這樣一個信念：領導者透過實踐經驗才能獲得最佳成長，尤其是在實踐得到洞察、回饋和現實支撐時。透過與Andersen Consulting合作，我們可以將我們的方法論帶給更多尋求以有意義且可衡量的方式將領導力與策略執行相結合的客戶。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「我們專注於提供能夠直接轉化為業務績效的領導力發展。Insight Experience透過其獨特的模擬方法，進一步增強了我們的人力資本能力，使我們能夠提供更具沉浸感的學習體驗，培養能夠應對當今商業挑戰的企業領導者。」

Andersen Consulting是一所全球性的專業顧問機構，跨企業策略、業務、技術和人工智慧轉型以及人力資本解決方案提供全套服務。Andersen Consulting整合Andersen Global的多維服務模式，在由44,000多名專業人士組成的全球平台上提供世界級諮詢、稅務、法律、估值、全球行動和顧問專業服務，經由成員公司與合作公司在600多個地點開展業務。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過分布於世界各地的成員公司和合作公司提供諮詢解決方案。

